DevDays Asia 2020 Online 8/19開跑　聚焦將台打造成人才培育中心

▲台灣微軟DevDays Asia 2020 Online。（圖／台灣微軟提供）

記者邱倢芯／台北報導

由台灣微軟主辦的「DevDays Asia 2020 Online亞太技術年會」系列活動即將於8月19日至8月26日接力登場，議程包含主題論壇、專家演講、數位工作坊、線上黑客松，以及產業應用分享等。

今年因應疫後新常態趨勢，活動不僅改為雲端交流，也匯聚全亞太區的IT領域專家、開發人員、學生，或是技術愛好者報名參加，推動台灣成為亞太人才培育中心，讓台灣全面Skill Up！

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今年的「DevDays Asia 2020 Online亞太技術年會」也將圍繞七大主軸進行交流：

Data & AI：5G＋雲的時代來臨，加速所有產業的數位化進程，前瞻技術帶來躍進的資料量，使企業在上雲過程中面臨更多即時反饋的需求。企業應該要自如運用更高階的分析技術以發展優勢並促成數位轉型。

Business Application：利用生產力工具，並結合有效的運算平台，以建立出統一的解決方案，幫助實現業務流程自動化、驅動智慧型商務決策，以解決企業營運的眾多挑戰。

Cloud & DevOps：開發和維運彼此交流、互相協作已成趨勢，來自全球的專家將在會中說明與分享如何利用眾多開發工具，為企業敏捷開發與應用交付帶來關鍵解方。

Modern Workplace：疫情推動對遠端辦公工具和各項協作應用的需求，開發人員將透過即時交流了解如何利用平台為企業量身打造專屬應用程式，大幅提升團隊績效。

Open Source：擁抱開源以在變動時局中掌握先機，微軟在GitHub上貢獻包含PowerShell、Visual Studio Code、Microsoft Edge等解決方案。

Security：安全性及合規性成為數位轉型的重要課題，透過針對工具的進階威脅方案等討論，開發人員將能更全面地部署資安防線、守護企業數據資產。

產業應用解決方案：微軟將大會中力邀醫療業、製造業等代表，深入分析國內外產業案例，助與會者結合實務案例與市場經驗，在後疫情時代掌握更多競爭關鍵。