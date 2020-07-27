拒寫流水帳！學會「4技巧」秒變記帳達人　月月檢討省開銷

▲透過記帳的方式，就可以更了解自己的花費。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

養成正確的記帳習慣，可以不讓表格淪為流水帳，且還能更清楚自己的財務狀況，不會為了記而記。斜槓護理師Elaine理白小姐就在IG帳號「elaineblog.us」上發文透露，記帳一共有4大技巧，分別是找到喜歡的帳本或APP、收集發票並睡前整理、確實分類並做好預算、以月為單位檢討，如果能夠真正學會記帳，就可以走在正確的理財軌道上。

Elaine理白小姐整理了4種記帳技巧：

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1.找一個喜歡的「帳本」或「APP」

不管是手寫、手機APP或是Excel，只要找到自己喜歡且習慣的工具即可，以適合自己的方式，讓收支一目瞭然。

2.收集發票、睡前整理

要把發票收集起來，或是掃描載具，即便是出國消費也不能忘記要記錄結帳金額。大部分的人記憶力都不會太好，時常會忘記具體消費金額，因此做好以上步驟，並統一在睡前整理，就可以有效記帳。

3.確實分類、做好預算

將帳目分為「收入」和「支出」兩類，在收入裡，可以再細分成薪資和投資；在支出裡，可以再細分為食物、交通、保險、孝親費、教育費、醫藥等。扣除掉必要的支出後，其餘的錢才能用於旅遊、玩樂等開銷。

4.以月為單位做檢討

每個月都要再一次檢視自己的每筆消費，確認哪些開銷是浪費的，也看看哪些開銷已經超出預算，下個月再進行調整。

記帳除了可以了解自己的生活模式，也可以免於一些不必要的開銷，因此，Elaine理白小姐強調，「記帳讓你跑在正確的理財軌道上」，用這4種小技巧，讓記帳更有意義。