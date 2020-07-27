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川普3月至今在佛州狂輸拜登…共和黨近百年沒人丟了這州還能當總統

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▲▼美國總統川普主持白宮記者會，身後一幅標示疫情熱點的美國地圖。（圖／路透）

▲ 美國總統川普主持白宮記者會，身後一幅標示疫情熱點的美國地圖。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選將於11月登場，現任總統川普（Donald Trump）支持度趕不上民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden），連任之路堪憂。最新民調顯示，川普在佛州以5%的差距落後拜登，且3月上旬以來，從未在佛州取得領先優勢，極有可能是這場選戰中最大的警訊。

美國有線電視新聞網（CNN）及獨立民調機構（SSRS）針對佛州登記選民的調查結果指出，拜登以51%對46%的優勢領先川普。康乃狄克州昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）本周稍早的民調數字則為51%對38%。

CNN指出，上述調查的關鍵在於，川普自3月初以來從未在佛州民調中領先。佛州選民持續支持拜登，對川普才剛起步的連任之戰來說應是最大警訊。儘管距離大選還有近百天，差距可能縮小，但川普若欲連任，佛州很可能正是他非贏不可的州。因為自1924年當選的前總統柯立芝（Calvin Coolidge）以後，沒有任何輸掉佛州的共和黨人在總統大選中勝出。

佛州稍微偏右，自1976年以來，支持民主黨的選民比例皆高於全國平均。6月初以來，川普在佛州的民調平均落後拜登8個百分點，代表他在全國範圍內顯著落後。

另一方面，拜登就算沒拿下佛州，也可達到270張選舉人票的當選門檻。本周公布的民調顯示，他在密西根州及賓州領先6%至12%。6月開始的民調則指出，他在威斯康辛州領先10個百分點。上述幾州再加上希拉蕊（Hillary Clinton）2016年贏得的232張選舉人票，拜登可以拿到278張票。

佛州擁有29張選舉人票，給拜登許多優勢。這29張票再加上希拉蕊當年的成績，拜登就可拿下261張票，僅差9張就達標。他只要攻下川普2019年險勝的任何一州，便能坐穩總統大位。

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