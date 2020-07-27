全球民調：德國連續3年蟬聯「最受讚賞國家」！　美中俄爭第二

▲德國總理梅克爾（左）與美國總統川普（右）2019年出席G7高峰會。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

根據全球績效管理諮詢公司「蓋洛普」（Annual）最新年度民調，德國被選為最受讚賞的國家，已經是連續第3年奪得此殊榮，而美國、中國、俄羅斯並列第二名。《衛報》引述此數據指出，美國總統川普上任後，美國領導能力的支持率下跌，且可能進一步受到新冠肺炎疫情重挫。

蓋洛普2019年訪問來自135國家的1000名成人，結果發現，德國的領導能力以44％支持率遙遙領先，連續3年蟬聯最受讚賞國家。美國獲得33％支持率，只比中國高出1個百分點，贏過俄羅斯3％。

蓋洛普總編輯尤尼斯（Mohamed Younis）說明，最能夠表現出明確性的領導人，表現最好，「在歐洲與全球秩序高度不確定的時期，不論人們喜好如何，長期擔任德國總理的梅克爾（Angela Merkel）都是最可被預測的領導人之一」。

尤尼斯也提到，疫情可能進一步削弱美國地位，「美國領導形象尤其受到嚴重影響，因為全球都在關注美國各州與聯邦政府努力控制感染率」。

《衛報》報導，川普時常宣稱，自己讓美國再度獲得世界尊重，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於24日也說，美國在領導自由世界，與中國共產黨競爭意識形態的方面「處於完美位置」。但蓋洛普的民調結果似乎挑戰了兩人的看法。

歐巴馬任職期間，美國幾乎每年獲選最受讚賞國家，但川普上任以後，支持率暴跌18％，之後才微幅上升至30％左右。美國領導能力的支持率在英、法、德、澳等盟國來到低點，只有在非洲大陸仍保持大致正面的形象，獲得52％支持率，但此數字與歐巴馬2009年當選以後的85％相比仍遠遠落後。

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