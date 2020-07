【英語多益通】三倍券領了嗎，英語怎麼說？

▲ 振興三倍券。(圖/記者周宸亘攝)

文/徐碧霞Valerie

「你三倍券領了嗎?」這是最近許多朋友見面聊天時的話題。今年在新冠病毒疫情和民眾減少外出的影響下,消費緊縮,導致許多行業,特別是實體店家(brick-and-mortar stores)受到不小衝擊。為了鼓勵民眾消費、振興經濟,政府決定發放「振興三倍券」(Triple Stimulus Vouchers)。政策上路以來,怎麼領、如何拿到更多的優惠、怎麼使用能發揮最大效益都是熱門話題,就讓我們來看看在這波振興消費熱潮中相關的多益單字有哪些。

振興:stimulus、boost

請繼續往下閱讀...

世界各國目前都有不同的振興方案,「振興」的意思就是要刺激和活絡、提高,因此就可用stimulus (n),如美國政府直接發放現金(direct cash payment)給符合資格人,一般就稱為stimulus checks。stimulus的動詞為stimulate (v),也可用boost (v)。stimulate的名詞也可是stimulation (n)「刺激」。

The registration for triple stimulus vouchers started on July 1st.

(振興券的登記是從7/1開始。)

The government has come up with different measures to boost local economy.

(政府用不同的措施來刺激國內的經濟。)

券:voucher、coupon

「券」在這裡可以用voucher或coupon。voucher常視為等同現金的紙券,而coupon用在可以來折價的「折價券」,有時是折抵一些金額,有時是某個比例的折扣,這兩字也常以同義字交換使用。然而我們生活上常看到「禮券」當做禮物送給別人,在此時就可使用gift card「禮物卡」,gift certificate、gift voucher「禮券」,這些都是已經由現金預付(pre-paid)好買來送人的。

You can receive 15% off on any purchase over $50 if you present this coupon at the checkout.

(購買超過50元時,可在結帳時出示這折價券可打85折。)

Triple Stimulus Vouchers will be valid until Dec. 31, 2020.

(振興券在年底前都有效。)

通常這些券都有一定的有效期限,在英文上會用valid through/until、good through/until兩個表現方式。

此外,三倍券也有不同的領取方式,如在郵局直接購買(direct purchase)、綁定電子支付(electronic payment)、超商預購(pre-order)之後憑據領取等,領取紙本三倍券需先以1000元來購買價值3000元的券。

A lot of people pre-ordered their vouchers at the kiosks at the designated convenient stores.

(許多人已在指定的超商機器預購三倍券。)

kiosk (n)有「亭」,也就是「販賣亭/機」的意思。designate (v)的意思是「指定、指派」,也就是assign。因此designated (adj)即是「指定的」,譬如棒球術語DH就是designated hitter「指定打擊」,也可用在酒後代駕designated driver。

「領取」可用簡單的get、obtain等字,也可以用claim (v)「領取」。

People can claim their vouchers with the receipts.

(民眾可憑收據來領取三倍券。)

claim也可當名詞使用,如機場內的「行李提領處」就是baggage claim。值得注意的是claim當動詞有另個重要的意思「宣稱」,譬如:

The leader of the terrorist group went on TV and claimed responsibility for the bomb attack yesterday.

(恐怖組織的首腦上電視,並宣稱他們昨天的攻擊是他們發動。)

綁定:register、connect、link

除了紙本券外,政府也鼓勵民眾儘量綁定電子支付(e-payment),如信用卡或行動支付(mobile payment),但是民眾需要先綁定,這時「綁定」可以用register (v)「註冊、登記」、connect或是link (v)「連結」。使用信用卡綁定的人在消費3000元後,將會在帳單上自動扣除2000元。台北市政府甚至祭出更大的優惠給老年人,只要綁定老年卡,市府即會多給他們1000元。

If you register your credit card, you will get a refund of $2000 when you spend $3000.

(如果你登記綁定你的信用卡,消費3000元後就可得到2000元的退款。)

Taipei City Government will give an extra $1000 to the elderly if they link their vouchers with their Elderly Cards.

(如果長者以老年卡綁定,台北市政府將給予額外1000元。)

除了三倍券,政府也提供藝FUN券和動滋券等,只要上網登記,即有機會抽到價值5、600元的票券。「抽獎、抽籤」可以用draw (v)或drawing (n)。

More than million people registered for the drawing of Art Fun Go Vouchers.

(超過百萬人登記參加藝Fun券的抽籤。)

大家也可以在三倍券外,試試自己運氣嘍。

【多益模擬試題】

1. As long as you’re over 18, you can _______ in the prize drawings.

(A) participate

(B) take

(C) inquire

(D) quote

2. _______ your muscles can surely boost your metabolism.

(A) Increase

(B) Strengthening

(C) Toned

(D) Lifting

解答:

1. 正解為(A)。本題為單字題,句中的線索是prize drawings「抽獎」,因此符合句意的動詞「參與」就可用(A) participate。(C) inquire (v)「詢問」、(D) quote (v) 「報價」皆不符合。

2. 正解為(B)。本題是單字文法混合的題,第一要選擇符合語意「強化肌肉肯定可以提昇你的新陳代謝。」的詞和詞性,這裡「強化肌肉」的動詞可以用strengthen (v),但是這裡要用動名詞的形式開頭作為主詞,因此正確答案為(B)。

延伸閱讀》原來「紓困」與「放鬆」是同一個單字?從各國補助方案學多益英文