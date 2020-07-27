TikTok狂挖美科技巨頭人才　Google和Facebook員工被盯上

▲抖音在美國大量招募科技巨頭員工。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

TikTok一直在挖角美國科技巨頭的優秀人才，包括Google和Facebook的員工都成為他們網羅的目標，因為TikTok希望能在未來顯著的增加其全球員工人數。

TikTok表示，「計劃於未來3年在美國僱用1萬名員工。」據外電報道，目前TikTok在美國已經擁有1400名員工，並已經從Google和Facebook僱用了數十名員工，其中包括幾位知名的高層。

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根據LinkedIn上的分析，TikTok在全球擁有172名前Google員工和165名前Facebook員工。而單計美國的話，TikTok僱用了79位Google前員工及79位Facebook前員工。他們中的一些人幾年前離開了Google和Facebook，但許多人最近退出了原來公司，而加入了TikTok。

其中著名的員工有Blake Chandlee，他一直是Facebook全球合作夥伴關係的副總裁。 在公司工作超過12年後，他在1月份離開公司後，成為TikTok全球業務解決方案副總裁，該公司位於紐約。



還有Chen-Lin Lee，他在Facebook工作了9年後於去年離開，現在擔任TikTok的Mountain View合作夥伴總監。 在加入Facebook之前，他曾在Google工作。

在歐洲，也有類似的情況發生，Trevor Johnson在Facebook任職超過11年，之後成為Instagram在歐洲，中東和非洲市場運營總監，今年加入TikTok，擔任歐洲市場和全球業務解決方案主管。

Google歐洲公共政策高級經理Theo Bertram於12月離職，加入了TikTok，他現在是歐洲政府關係和公共政策總監。

在倫敦的Facebook全球客戶團隊工作的David Hoctor於2019年4月加入TikTok，致力於與公司建立品牌合作關係。

根據LinkedIn的分析，在其他地方，TikTok已經僱用了57位曾經在亞馬遜工作的人和40位曾經在蘋果工作的人。

TikTok由總部位於北京的ByteDance持有。據報導，該公司去年的收入為170億美元，獲利約30億美元。

ByteDance在全球擁有60,000多名員工，今年3月表示，希望在今年年底之前擁有100,000名員工。