　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

晶華擬推零售新品搶攻宅經濟　郵輪式東京美食之旅挹注營運

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台北晶華酒店八月起推出「晶華食藝銀行．東京美食之旅」住房專案，持續強攻城市度假市場。（圖／晶華提供）

▲台北晶華酒店八月起推出「晶華食藝銀行．東京美食之旅」住房專案，持續強攻城市度假市場。（圖／晶華提供）

記者林淑慧／台北報導

國境尚未解封觀光客源銳減，飯店業者持續強攻冷凍及常溫零售商機，台北晶華酒店董事總經理吳偉正透露，晶華正在規劃二個冷凍與一個常溫菜色新品，近期即將推出搶攻宅經濟，另外飯店住房推出「東京美食之旅」，強攻城市渡假市場，在餐飲回溫與國旅加持下，挹注營運表現可期。

晶華表示，隨著疫情趨緩，國旅市場交易熱絡、加上餐飲業務回穩，台北市以外的飯店業務已回歸正常，位於台北市的晶華酒店之餐飲以及精品業績也持續成長，冷凍以及常溫零售商品，如於東森購物台銷售超過12萬盒的晶華冠軍牛肉麵也創造出極大的商機。

請繼續往下閱讀...

▲台北晶華酒店柏麗廳規畫出「築地魚市」的氛圍，了解日本漁獲市場的競標文化。（圖／晶華提供）

▲台北晶華酒店柏麗廳規畫出「築地魚市」的氛圍，了解日本漁獲市場的競標文化。（圖／晶華提供）

台北晶華酒店持續強攻城市度假市場，繼七月份推出「郵輪式度假體驗」，一周內熱賣600組後，自八月起推出「晶華食藝銀行．東京美食之旅」，由酒店內的日籍同仁負責整個遊程的企劃與執行，從「款待」、「美食」、與「文化」三個面相展現日本東京的食藝文之美，讓進住的旅客體驗郵輪靠岸後，岸上觀光的逸趣。

吳偉正表示，晶華擁有全台灣最堅強的日籍服務團隊，從客戶服務、行銷業務、到餐飲服務部門，共計有10位充滿日式服務熱誠的同仁，在國人無法出國的時候，這群團隊將日本東京的旅遊體驗於台北晶華酒店重現。

▲台北晶華酒店董事總經理吳偉正。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北晶華酒店董事總經理吳偉正。（圖／記者黃克翔攝）

「團隊同仁在設計行程時，把自己學習過的茶道禮節、把代表歡樂的節慶浴衣、把日本清酒、和牛、和菓子等代表性美饌都融入其中，希望帶給臺灣的民眾、身處東京的旅遊體驗。」吳偉正說。

「晶華食藝銀行．東京美食之旅」住房專案共有三天兩夜以及兩天一夜的選擇，兩人成行、每人7,800元起，入住貴賓皆安排有專屬的日籍管家全程服務，展現細膩貼心的日式款待美學，營造猶如置身日本的旅遊氛圍。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
青峰聚會3女神！蔡依林掏卡結帳「服務生尷尬」　低頭一看糗了
快訊／澎湖外海貨輪翻覆！4死4失蹤　兩岸聯合救起1人
男童游泳池被陌生男「掐脖壓進水裡」！　救生員急衝下搶救
直擊南部一群妹子「穿比基尼騎車」　1.4萬人激動：求正面
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

政府挺青創三部曲　600億貸款8月1日上路

陽明海運再添二艘萬TEU級新船　海運市場回升激勵股價上攻

快訊／油價明天凌晨起調漲「加油要快！」九五汽油逼近24元大關

三倍券1646萬民眾領到券開心花　經濟部力推創意生活產業三重加碼

是你嗎？在全聯買菜就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

快訊／嘉義小七門市買70元咖啡中千萬！統一超商發票特別獎得主出爐

後疫情製鞋業未見復甦　寶成子公司公告上半年虧損至少1.5億美元

唐榮新總座蔡明洲升任　業界：擁不銹鋼煉鋼及生產專業

歐美、亞洲航線貨量六月起顯著回升　長榮看好下半年海運市場展望

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

免出國！她推馬祖西莒私房祕境 賞世界唯二奇景「方塊海」超壯觀

以前都聊女同事胸部　他公司男廁「大號偷聽」驚：大家全在討論股票！

晶華擬推零售新品搶攻宅經濟　郵輪式東京美食之旅挹注營運

石油產業陷入長空　油氣巨頭示警：即將公布的第2季業績將非常慘淡

黃金突破9年新高！多因素持續支撐金價　美銀喊18個月後站上3000美元

最有錢／台積電漲停帶頭　台股衝破12682高點

存錢看過來！最高活存利率喊2.6%　圖解7家數位帳戶超殺回饋

工研院攜手信保基金、全台26家金融行庫　推動「技術加值融資保證專案」

威力彩頭獎狂飆31億！「地震牌」5碼買氣夯　花百元拚一注翻身

7月消費信心指數連2月回升　專家：股市獲利後資金轉入房地產

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

趙麗穎「潔白薄紗」透出傲人S曲線！　網驚：當媽後狀態更好

龜山島上有「龍」！　林佳龍、蔡阿嘎登島拍宣傳片

中超／青島黃海首戰殷亞吉烏龍球　0比2不敵武漢卓爾

蓬佩奧再點名華為！中國科技公司涉侵害人權　美祭簽證限制

等紅燈親睹感人一幕！女兒緊抓外送爸深深一啾　網淚讚：何時開始外送洋蔥

坐在空蕩觀眾席遭「驅逐出場」　霍蘭德成本季第一人

陳雅琳驚爆失明！　「忍完專訪才就醫」緊急開刀

我幫你寫訴狀...無照律師收錢打官司　私吞20萬和解金！

1天帶300元也是過！　他勸購屋強迫儲蓄：買200萬的車10年後剩20萬

中職／超大咖！　楊丞琳降臨桃猿動紫趴開唱

財經熱門新聞

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

讀中原　他工作2年存下100萬元

買台積電「現買現套」損失2萬元！網：週一賺爆

快訊／台股早盤飆破12682點！突破歷史高點

上半年大跌狂漲　緊抱ETF就能避開損失

理專勸比定存高10倍　他買後慘縮水

威力彩共開出30次頭獎　這10縣市竟從未中過！

睡覺也能賺錢　10種被動收入方法全曝光

理專說月領3萬　她慘賠200萬老本

威力彩頭獎飆31億！地震牌5碼買氣夯

快訊／信義區暴雨發一級淹水警戒　大安區二級

存錢看過來！數位帳戶最高活存利率2.6%

是你嗎？在全聯買菜就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

更多熱門

相關新聞

五星飯店推住宿還能試駕體驗名車

五星飯店推住宿還能試駕體驗名車

搶攻疫情解封後「報復性」旅遊商機，飯店推出各種促銷專案，現在連住宿還能免費開名車！晶華國際酒店集團、礁溪老爺與宜蘭力麗威斯汀都車商合作，入住主題房就能免費試駕MINI Cooper Countryman運動休旅、BMW i3電動車與全新BMW 3系列/BMW 3系列Touring車款。

郵輪跳島乘客：最期待在甲板看花火

郵輪跳島乘客：最期待在甲板看花火

郵輪跳島首航後還要再推「郵輪環島」

郵輪跳島首航後還要再推「郵輪環島」

探索夢號基隆港首航　跳島玩澎金馬

探索夢號基隆港首航　跳島玩澎金馬

台北五星飯店搶攻親子客推專案

台北五星飯店搶攻親子客推專案

關鍵字：

晶華牛肉麵東森郵輪吳偉正

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入！指揮中心下午2點說明

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

黑豹逃進公園！　警車燈一照笑了

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面