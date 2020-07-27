晶華擬推零售新品搶攻宅經濟　郵輪式東京美食之旅挹注營運

▲台北晶華酒店八月起推出「晶華食藝銀行．東京美食之旅」住房專案，持續強攻城市度假市場。（圖／晶華提供）

記者林淑慧／台北報導

國境尚未解封觀光客源銳減，飯店業者持續強攻冷凍及常溫零售商機，台北晶華酒店董事總經理吳偉正透露，晶華正在規劃二個冷凍與一個常溫菜色新品，近期即將推出搶攻宅經濟，另外飯店住房推出「東京美食之旅」，強攻城市渡假市場，在餐飲回溫與國旅加持下，挹注營運表現可期。

晶華表示，隨著疫情趨緩，國旅市場交易熱絡、加上餐飲業務回穩，台北市以外的飯店業務已回歸正常，位於台北市的晶華酒店之餐飲以及精品業績也持續成長，冷凍以及常溫零售商品，如於東森購物台銷售超過12萬盒的晶華冠軍牛肉麵也創造出極大的商機。

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▲台北晶華酒店柏麗廳規畫出「築地魚市」的氛圍，了解日本漁獲市場的競標文化。（圖／晶華提供）

台北晶華酒店持續強攻城市度假市場，繼七月份推出「郵輪式度假體驗」，一周內熱賣600組後，自八月起推出「晶華食藝銀行．東京美食之旅」，由酒店內的日籍同仁負責整個遊程的企劃與執行，從「款待」、「美食」、與「文化」三個面相展現日本東京的食藝文之美，讓進住的旅客體驗郵輪靠岸後，岸上觀光的逸趣。

吳偉正表示，晶華擁有全台灣最堅強的日籍服務團隊，從客戶服務、行銷業務、到餐飲服務部門，共計有10位充滿日式服務熱誠的同仁，在國人無法出國的時候，這群團隊將日本東京的旅遊體驗於台北晶華酒店重現。

▲台北晶華酒店董事總經理吳偉正。（圖／記者黃克翔攝）

「團隊同仁在設計行程時，把自己學習過的茶道禮節、把代表歡樂的節慶浴衣、把日本清酒、和牛、和菓子等代表性美饌都融入其中，希望帶給臺灣的民眾、身處東京的旅遊體驗。」吳偉正說。

「晶華食藝銀行．東京美食之旅」住房專案共有三天兩夜以及兩天一夜的選擇，兩人成行、每人7,800元起，入住貴賓皆安排有專屬的日籍管家全程服務，展現細膩貼心的日式款待美學，營造猶如置身日本的旅遊氛圍。

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