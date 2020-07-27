影／「哈姆太郎」走上街頭　泰國青年發起另類反政府示威

▲泰國青年近日發起「哈姆太郎」反政府示威遊行。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

泰國青年近日發起了另類的反政府抗議遊行，數百名示威者在26日聚集在曼谷，發起「哈姆太郎」反政府示威，以飢餓的倉鼠暗諷政府以納稅人的財產為食，期盼以看似異想天開的方式，達到解散議會、結束軍政府專制的目的。

自上週以來，泰國青年開始無視政府為防止疫情擴散而制定的禁止集會政策，以日本動畫「哈姆太郎」作為示威主題，改編主題曲「最美味的食物是公共稅收」，並在民主紀念碑周圍奔跑，象徵倉鼠在輪子上奔跑的行為。與會人員帶著動漫玩偶哈姆太郎與改編主題曲取代了傳統的抗議海報和呼喊口號。

「自由青年運動」（Free Youth Movement）的領導人表示，儘管抗議活動看似詼諧古怪，但是抗議的訴求與目的是嚴肅的，如果他們的訴求沒有得到滿意的結果，那麼他們將在下週回到街頭再次進行大規模示威，訴求內容包括解散議會、修憲及停止對批評政府者的騷擾。

一名20歲的抗議者說，「成年人可能會因為我們正在做的事情而有所思考，雖然這樣的方式也可能會讓他們無法認真看待。但這是我們新一代的道路，希望能以不同的方法而有所改變。」

▲泰國近日的示威遊行為2014年政變以來規模最大。（圖／路透）

自由青年運動組織的第一次集會吸引了超過2000多名示威者，這也是自泰國2014年政變以來最大的反政府抗議活動之一。