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馬雲失蹤1天！倒數2天印度出庭　阿里巴巴公關無奈回：大家去酒吧找人

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▲阿里巴巴創辦人馬雲。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿里巴巴創辦人馬雲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

《路透社》獨家消息指出，印度法院已經針對阿里巴巴UC瀏覽器前職員訴訟案，向創辦人馬雲發出傳票，要求馬雲在29日出庭。不過，阿里巴巴市場公關委員會主席王帥卻在微信朋友圈表示，UC印度確實收到通知，但不清楚馬雲是否知道此事，「他退休後越來越難找了，我都找了一天了，今晚去HHB酒吧找找啊。」

根據《路透社》報導，阿里巴巴UC瀏覽器前職員帕瑪（Pushpandra Singh Parmar）向法院提起訴訟，指控該公司曾經審查不利於中國的內容，並透過應用程式發布「假新聞」造成政治與社會動盪，並向阿里巴巴尋求26.8萬美元（約台幣786萬元）的賠償金。

法律文件指出，新德里地方法院向阿里巴巴、馬雲，還有十多名個人或公司發出傳票，要求他們在29日出庭或通過律師出庭，並要求該公司及其高級幹部在30天內提出書面答覆。

▲▼阿里巴巴市場公關委員會主席王帥微信朋友圈發文。（圖／翻攝自澎派新聞）

▲王帥在微信朋友圈發文。（圖／翻攝自澎派新聞）

《澎派新聞》報導指出，王帥在微信朋友圈證實此事，UC印度公司正在按照流程處理，但不確定馬雲是否知道此事，「至於馬雲知不知道我還不清楚。他退休後越來越難找了，我都找了一天了，今晚去HHB酒吧找找啊。」王帥還說，「HHB酒吧現在全國開了好幾個啊，大家一起幫幫忙。」

馬雲退休後，與朋友共同創立了「HHB平頭哥」酒吧，全稱是Happy Honey Badger，可翻譯成「快樂的平頭哥」，也指阿里的雙H戰略，即Happiness（幸福）和Health（健康）。

中印關係日漸惡化，印度電子資訊技術部（MeitY）以損害印度主權完整及國家安全為由，6月底宣佈禁止使用59款中國大陸App，包括抖音海外版TikTok、通訊軟體微信（WeChat）、阿里巴巴旗下的UC瀏覽器等。

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