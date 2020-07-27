台股衝新高！台積電漲停板神助攻　指數漲284點收12588點

▲台股終場收在12588點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (27) 日在國際熱錢簇擁下，由台積電領軍上攻，激勵指數跳空開高大漲 382 點，盤中一度觸及 12686 點，總計台股今日盤中就寫兩大新紀錄，包含台積電股價衝漲停，股價與市值同創新高，台股加權指數也創新高，終場收在12588點，上漲284點或2.31%，成交量2524億元。

蘋概三王中，台積電（2330）今早開盤不到半小時股價就直攻漲停關門，股價一步飆高至 424.5 元站上歷史高點，市值飆破 11 兆元，終場同樣以 424.5 元漲停板作收；鴻海（2317）終場以78元作收、下跌2.5%；股王大立光終場以3815元作收、上漲0.39%。

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大型權值股漲跌互見，除了台積電、大立光、聯發科上漲，其餘都下跌。

今日上市各類股中，半導體類股表現最好，上漲8.41%，較差的則是紡織類股，下跌4.38％。

此外，台積電受英特爾委外代工利多加持，今日股價創新高，資金全面進駐半導體族群，聯電股價也衝逾 8 % 漲幅，IC 設計大廠聯發科股價也同獲青睞，盤中衝上 737 元，續創 18 年來新高，市值超車鴻海，躋身台股第二大權值股。

不過值得注意的是，台股今天只有台積電與半導體族群一枝獨秀，大盤整體走勢依舊偏弱，午盤上市櫃合計逾 1400 家下跌，櫃買指數更是翻黑震盪，其中又以生技族群，持續受到資金調節，防疫、新藥研發等個股多檔重挫跌停。

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