黃金突破9年新高！多因素持續支撐金價　美銀喊18個月後站上3000美元

▲金價持續看漲。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

受到中美緊張局勢及美元走軟的推動，8月黃金期貨上周五（24日）收漲7.5美元或0.4%至每盎司1,897.5美元，打破2011年8月每盎司1891.90美元紀錄。而今（27）日最活絡的黃金期貨合約12月黃金期貨價格則持續改寫歷史新高。

紐約商交所12月黃金期貨已取代8月黃金期貨，成為了交易最活絡的合約。截至今日上午10點37分，12月黃金期貨價格上漲1.18%至每盎司1947.9美元。黃金現貨則漲至每盎司1923.2美元，突破2011年創下的歷史高點1921.17美元。

請繼續往下閱讀...

MineLife分析師Gavin Wendt表示，隨著我們進入到類似於後金融危機的時期，強勁的收益是不可避免的，「在這個時期，由於大量的央行資金挹注金融體系，金價也飆升至創紀錄的水準。」而美元疲軟及負利率則為黃金提供進一步的動力。

Insignia Consultants首席市場分析師Chintan Karnani''上週五在報告中指出，金價多頭將在兩周內面臨真正的挑戰。「但如果中美間的緊張局勢持續升級，且美國心冠肺炎每日確診數急遽增加，那黃金、白銀就只會繼續上漲。」他認為，金價的漲勢將是「溫和的」，每盎司2000美元的關卡將「很容易被打破」。

今年稍早，美國銀行（BofA）已將黃金18個月後的目標價上調至3000美元。美銀大宗及衍生商品研究主管Francisco Blanch上周五再度發布報告重申，在低利率及中美關係緊張的環境下，金價有望觸及3000美元關卡。

Mobius Capital Partners共同創辦人墨比爾斯（Mark Mobius）對黃金前景景也相當樂觀，日前他接受外媒採訪時表示，當利率降到零或接近零，黃金就成為吸引人的資產，「因為你不必擔心你的黃金沒有利息」。他也直言將於此刻買入黃金，「而且會一直買進，因為黃金持續上漲，表現良好！」

＃ Her和她 女孩想要的都在這