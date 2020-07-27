石油產業陷入長空　油氣巨頭示警：即將公布的第2季業績將非常慘淡

▲油氣巨頭表示：第2季業績將非常慘淡。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

能源分析師指出，石油和天然氣企業可能會在未來2周內公布非常可怕的第2季業績，預計截至6月底的第2季將是2020年的谷底。



挪威的Equinor將於24日發布第2季財報，奧地利的OMV、義大利的埃尼(Eni)、法國的道達爾(Total)和荷蘭殼牌(Shell)將在下周發布財報。英國石油公司(BP)將於8月4日公布上季業績。

美國方面，康菲石油公司(ConocoPhillips)將在7月30日發布財報，埃克森美孚和雪佛龍公司將在7月31日發布。



全球最大石油和天然氣專業公司在第2季面臨石油和天然氣的價格歷史性崩跌，再加上新冠肺炎持續的肆虐，導致封鎖的效應未能解除，導致前所未有的需求衝擊。

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能源經濟和金融分析研究所(IEEFA)分析師Kathy Hipple表示，「我相信數字將會是殘酷和醜陋的。」



她指出，「截至6月當季，國際指標布蘭特原油期貨均價僅為每桶29元，遠低於第1季的51元。我最重要的觀點在於，這不僅是疫情的影響，而是長達10年來的長期趨勢。石油產業不會在明天就消失，但會出現長期下降。」

4月21日，布蘭特原油期貨跌至1999年來的最低水平，甚至美國西德州中質原油期貨(WTI)還創下跌入負值的紀錄。

IEA執行董事Fatih Birol曾表示，「相信2020年很可能會被視為全球石油市場史上最糟的一年，所謂的黑色四月可能是油氣產業史上最糟單月。」

布蘭特原油期貨27日交易於每桶43.60美元，下跌0.13%；而美國WTI期貨報41.20美元，下跌0.22%。

石油巨頭殼牌在2020年第1季宣布二戰來首度削減股利，而挪威的Equinor將其向股東的每季股利削減了三分之二。此後，殼牌和BP宣布第2季分別下降了高達220億元和175億元的資產價值，原因是預期未來30年石油和天然氣價格會下降。

國際環境法中心氣候與能源計畫主任賴斯(Nikki Reisch)在本月初的報告中表示，「比賽已經結束，油氣公司再也無法掩蓋其財務的脆弱性。無論企業如何美化、切割或展現其業績，我認為很明顯地，所有跡象都指向同一方向：長期系統性的下降。當前石油產業現狀遠不及新冠疫情前的穩定狀態，因此我認為在解讀任何財報獲利時必須牢記這一點。」