　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

石油產業陷入長空　油氣巨頭示警：即將公布的第2季業績將非常慘淡

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼石油,原油,油價,抽油機。（圖／達志影像／美聯社）

▲油氣巨頭表示：第2季業績將非常慘淡。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

能源分析師指出，石油和天然氣企業可能會在未來2周內公布非常可怕的第2季業績，預計截至6月底的第2季將是2020年的谷底。

挪威的Equinor將於24日發布第2季財報，奧地利的OMV、義大利的埃尼(Eni)、法國的道達爾(Total)和荷蘭殼牌(Shell)將在下周發布財報。英國石油公司(BP)將於8月4日公布上季業績。

美國方面，康菲石油公司(ConocoPhillips)將在7月30日發布財報，埃克森美孚和雪佛龍公司將在7月31日發布。

全球最大石油和天然氣專業公司在第2季面臨石油和天然氣的價格歷史性崩跌，再加上新冠肺炎持續的肆虐，導致封鎖的效應未能解除，導致前所未有的需求衝擊。

請繼續往下閱讀...

能源經濟和金融分析研究所(IEEFA)分析師Kathy Hipple表示，「我相信數字將會是殘酷和醜陋的。」

她指出，「截至6月當季，國際指標布蘭特原油期貨均價僅為每桶29元，遠低於第1季的51元。我最重要的觀點在於，這不僅是疫情的影響，而是長達10年來的長期趨勢。石油產業不會在明天就消失，但會出現長期下降。」

4月21日，布蘭特原油期貨跌至1999年來的最低水平，甚至美國西德州中質原油期貨(WTI)還創下跌入負值的紀錄。
IEA執行董事Fatih Birol曾表示，「相信2020年很可能會被視為全球石油市場史上最糟的一年，所謂的黑色四月可能是油氣產業史上最糟單月。」

布蘭特原油期貨27日交易於每桶43.60美元，下跌0.13%；而美國WTI期貨報41.20美元，下跌0.22%。

石油巨頭殼牌在2020年第1季宣布二戰來首度削減股利，而挪威的Equinor將其向股東的每季股利削減了三分之二。此後，殼牌和BP宣布第2季分別下降了高達220億元和175億元的資產價值，原因是預期未來30年石油和天然氣價格會下降。

國際環境法中心氣候與能源計畫主任賴斯(Nikki Reisch)在本月初的報告中表示，「比賽已經結束，油氣公司再也無法掩蓋其財務的脆弱性。無論企業如何美化、切割或展現其業績，我認為很明顯地，所有跡象都指向同一方向：長期系統性的下降。當前石油產業現狀遠不及新冠疫情前的穩定狀態，因此我認為在解讀任何財報獲利時必須牢記這一點。」

►搶救過期票券　爽換1.5倍東森幣買一波

ET快訊
青峰聚會3女神！蔡依林掏卡結帳「服務生尷尬」　低頭一看糗了
快訊／澎湖外海貨輪翻覆！4死4失蹤　兩岸聯合救起1人
男童游泳池被陌生男「掐脖壓進水裡」！　救生員急衝下搶救
直擊南部一群妹子「穿比基尼騎車」　1.4萬人激動：求正面
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

以前都聊女同事胸部　他公司男廁「大號偷聽」驚：大家全在討論股票！

晶華擬推零售新品搶攻宅經濟　郵輪式東京美食之旅挹注營運

石油產業陷入長空　油氣巨頭示警：即將公布的第2季業績將非常慘淡

黃金突破9年新高！多因素持續支撐金價　美銀喊18個月後站上3000美元

最有錢／台積電漲停帶頭　台股衝破12682高點

存錢看過來！最高活存利率喊2.6%　圖解7家數位帳戶超殺回饋

工研院攜手信保基金、全台26家金融行庫　推動「技術加值融資保證專案」

威力彩頭獎狂飆31億！「地震牌」5碼買氣夯　花百元拚一注翻身

7月消費信心指數連2月回升　專家：股市獲利後資金轉入房地產

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

免出國！她推馬祖西莒私房祕境 賞世界唯二奇景「方塊海」超壯觀

以前都聊女同事胸部　他公司男廁「大號偷聽」驚：大家全在討論股票！

晶華擬推零售新品搶攻宅經濟　郵輪式東京美食之旅挹注營運

石油產業陷入長空　油氣巨頭示警：即將公布的第2季業績將非常慘淡

黃金突破9年新高！多因素持續支撐金價　美銀喊18個月後站上3000美元

最有錢／台積電漲停帶頭　台股衝破12682高點

存錢看過來！最高活存利率喊2.6%　圖解7家數位帳戶超殺回饋

工研院攜手信保基金、全台26家金融行庫　推動「技術加值融資保證專案」

威力彩頭獎狂飆31億！「地震牌」5碼買氣夯　花百元拚一注翻身

7月消費信心指數連2月回升　專家：股市獲利後資金轉入房地產

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

等紅燈親睹感人一幕！女兒緊抓外送爸深深一啾　網淚讚：何時開始外送洋蔥

坐在空蕩觀眾席遭「驅逐出場」　霍蘭德成本季第一人

陳雅琳驚爆失明！　「忍完專訪才就醫」緊急開刀

我幫你寫訴狀...無照律師收錢打官司　私吞20萬和解金！

1天帶300元也是過！　他勸購屋強迫儲蓄：買200萬的車10年後剩20萬

中職／超大咖！　楊丞琳降臨桃猿動紫趴開唱

半裸男闖蘭嶼椰油國小「升旗桿當爬桿」　網轟：無腦屁孩...校方說話了

變頻冷氣開24hrs！他試算一個月電費「才600多塊」驚呆：是不是不用關了

染疫脫北者「北漂」原因曝！捲款4千萬韓元「探勘」逃亡路徑...疑性侵畏罪

LIVE／單日+4傳有非洲回台者染疫！國內累計462例　指揮中心14時說明

財經熱門新聞

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

讀中原　他工作2年存下100萬元

買台積電「現買現套」損失2萬元！網：週一賺爆

快訊／台股早盤飆破12682點！突破歷史高點

上半年大跌狂漲　緊抱ETF就能避開損失

理專勸比定存高10倍　他買後慘縮水

威力彩共開出30次頭獎　這10縣市竟從未中過！

睡覺也能賺錢　10種被動收入方法全曝光

理專說月領3萬　她慘賠200萬老本

威力彩頭獎飆31億！地震牌5碼買氣夯

快訊／信義區暴雨發一級淹水警戒　大安區二級

存錢看過來！數位帳戶最高活存利率2.6%

是你嗎？在全聯買菜就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

更多熱門

相關新聞

避人潮聚集染肺炎　新港奉天宮和信義房屋推線上普渡

避人潮聚集染肺炎　新港奉天宮和信義房屋推線上普渡

嘉義新港奉天宮今年駐台400年，將於農曆7月中元普渡位全世界的疫情祈福，並且與信義房屋合作，透過社區幫APP線上申請普渡活動，奉天宮法會就會替申請民眾誦經祈福，法會結束後將供品全數捐贈給嘉義市仁愛慈善會，作為急難救助之用，參加普渡的民眾也能獲得感謝狀及3個Q版奉天宮加持小神衣。

戴口罩經濟又不會復甦！墨西哥總統狂言「沒必要」

戴口罩經濟又不會復甦！墨西哥總統狂言「沒必要」

美中風雲再起　陸股匯大震盪

美中風雲再起　陸股匯大震盪

中聯辦：香港有人對「內地醫護」充滿偏見

中聯辦：香港有人對「內地醫護」充滿偏見

台灣三倍券與日本購物券之異同

台灣三倍券與日本購物券之異同

關鍵字：

原油新冠肺炎經濟天然汽

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入！指揮中心下午2點說明

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

黑豹逃進公園！　警車燈一照笑了

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面