買不起PS遊戲當生日禮！熟女被鮮肉下藥「天天灌10杯毒咖啡」恍惚臥床慘失憶

英國一名年輕男子期待能收到PS遊戲當作28歲生日禮物,但同住一屋簷下的婦女卻因為剛搬家手頭緊,最終沒有完成他的心願,他便狠下毒手,在她習慣加在咖啡的甜味劑之中,放入大量止痛、抗憂鬱、治療睡眠障礙的藥物粉末,讓她出現神智不清等狀況,最終病重送醫。該名女子如今首度受訪透露,她現在仍有失眠、失憶等後遺症,「一想到他對我做的事,我就覺得噁心。」

鏡報26日報導,現年66歲女子史密斯(Denise Smith)2014年首度與康諾利(Christopher Connolly)以鄰居身分相遇,當時史密斯在一間慈善商店工作,而失業的康諾利也自願照顧她的寵物犬。

特別的是,史密斯會定期做飯給康諾利吃,也覺得看起來相當失落的他需要被照顧,「我開始幫他忙,從店裡找到不錯的襯衫,就帶回來給他,每個禮拜也會做幾頓豐盛晚餐,就這樣慢慢變成朋友,雖然他有點脾氣,但我們相處得很好,我總覺得我可以讓他平靜下來。」

隨著史密斯與康諾利關係越來越好,2人後來也住在一起成為室友。只不過,2人同住沒多久之後,史密斯就開始出現頭暈、神智不清、極度疲倦等狀況,而她當時沒想到的是,身體狀況惡化的關鍵居然與康諾利有著極大關聯,背後原因正是史密斯沒有在2018年12月買下PS遊戲送給他當作28歲生日禮物。氣憤的康諾利選擇報復,把大量止痛、抗憂鬱、治療睡眠障礙的藥物磨碎,加入史密斯經常使用的甜味劑當中。

