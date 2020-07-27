7月消費信心指數連2月回升　專家：股市獲利後資金轉入房地產

▲台經中心執行長、中央大學經濟系教授吳大任(中)。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中央大學台經中心今（27）日公布7月消費者信心指數（CCI）調查，總數為69.43點，與上月相較上升0.66點，台經中心執行長、中央大學經濟系教授吳大任分析，這次六項分項指標中就業機會指標下降最多，主要是因為全球疫情尚未獲得控制，製造業下半年將受到影響，因此下半年的就業市場不樂觀。

本次調查六項分項指標，六項指標物價水準（38.85點，月減0.05點）、家庭經濟狀況（81.6點，月減0.15點）、國內經濟景氣（82.65點，月減0.25點）、就業機會（73.3點，月減2.25點）、投資股市時機（44.1點，月增2.5點）、購買耐久財（96.1點，月增4.2點），其中上升幅度最多的為購買耐久財貨，其次則為投資股票時機，這兩項指標在這次仍就是上升，其餘的指標都處於下降。

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另外，在「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為93.4點，較上月的調查結果上升2.2點。「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為91.9點，較上月的調查結果上升1.45點。「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為87.9點，與上月的調查結果相較上升1.45

點。

對於指標顯示結果，吳大任說，這次就業機會指標會下降如此多，主因為全球疫情尚未控制下來，甚至在美國還一直飆升確診人數，全球的供應鏈受到影響，就算台灣目前疫情控制得當，仍多少受到影響，因此才會造成這項指標下降。

吳大任更提到，從這次調查中也能看出，大家對於下半年製造業的就業市場相對比較不樂觀，不過這也僅是部分傳產，如橡膠、化學等業別，但如果是跟資通訊相關、5G相關的產業在下半年還是比較熱，另外，大家也能選擇跟內需消費相關，如餐飲、住宿等相關產業，這些在下半年都是就業市場比較樂觀的產業。

另外，再購買耐久財的部分也在這次上升，對此吳大任分析，這是因為自去年中美貿易戰後，台商逐漸回流，因此在購買耐久財，如房地產等就有明顯增加，另外，因為近期台股表現相當不錯，所以在投資股市獲利後，就有機會把這些多餘的錢拿來購買耐久財。