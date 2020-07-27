超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

▲全家便利商店。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

今年五、六月期統一發票千萬元特別獎獎號日前公布，全家便利商店今（27）日表示，共開出2組特別獎1000萬元，消費者於板橋光復店，花費20元購買飲料幸運中獎，另一位消費者於鹽埔豐年店，花費200元中獎。

今年五、六月統一發票中獎號碼，25日下午12時30分在東森財經台直播開獎。下午12時30分在東森財經台直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）03016191；特獎（200萬元）62474899；頭獎（20萬元）3組分別為33657726、06142620、66429962。

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全家表示，特獎200萬元開出2組，自基隆華復店、福興番花店開出，其中基隆華復店消費者花費149元購買鮮食商品，幸運獲獎。

另外，頭獎20萬元則開出5組，分別在錦江店、台南承天店、中捷店、敦鼎店及神岡新社口店，消費者多半購買飲料、冰品、鮮食商品。其中敦鼎店的消費者，只花25元購買飲料就得20萬大獎。

為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開1百萬元獎，全家開出2組，分別自花蓮富強店、新竹聯詠店，消費者分別花費108元及36元，購買大口飯糰、夯番薯、飲料商品中獎。

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