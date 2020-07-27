　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

工研院攜手信保基金、全台26家金融行庫　推動「技術加值融資保證專案」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲工研院攜手信保基金、全台26家金融行庫　推動「技術加值融資保證專案」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為工研院長劉文雄、經濟部次長林全能、中小企業信用保證基金董事長李耀魁。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（27）日攜手信保基金與全台26家金融行庫，舉辦「技術加值融資保證專案」簽約儀式，以資金導入技術，推動資產流通運用，透過技術評鑑與評價，建立無形資產評價機制與生態系，結合資本市場與科技市場，協助台灣中小企業、新創公司發展。

工研院長劉文雄表示，台灣科技發展表現優異，但長期以來資本與科技的連結不足。根據瑞士世界經濟論壇(WEF)「2019年全球競爭力報告」，台灣居全球前4大創新國，而且「專利權數量」排名全球第三，但是創投資金在全球排名就稍微落後。

請繼續往下閱讀...

劉文雄指出，國内科技市場與資本市場的接軌存有落差，而美國創投資金投資在資本市場佔比是台灣的十倍，其中台灣企業的研發經費，有80%是為了加速產品發展，屬於代工思維，但用在中長期的研發投資只有20%，對台灣長期發展並非好事，因此未來需要發展「台灣智慧價值」。

劉文雄說明，翻轉一直以來的研發投資專注在製造模式，並在思維上從製造優先轉變成智慧優先，「技術加值融資保證專案」正是帶動產業技術鍍金的要素，成為台灣中小企業、新創公司創造智慧價值關鍵力量。

▲工研院攜手信保基金、全台26家金融行庫　推動「技術加值融資保證專案」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院攜手信保基金、全台26家金融行庫推動「技術加值融資保證專案」。（圖／記者姚惠茹攝）

中小企業信用保證基金董事長李耀魁表示，信保基金因應新冠肺炎疫情，包括經濟部的防疫千億保、信保既有送保戶的大力普濟丸、中央銀行的小規保、交通部振興觀光、航空、航運產業、勞動部的勞工紓困貸款等，充分展現「政府給您靠、信保幫您保、銀行借您錢」的政策理念

李耀魁指出，這次的合作可以說是接續與工研院合作「智慧財產權融資信用保證」的延伸計畫，就是把「懂技術」的與「懂資金」的「鏈結」起來，希望能透過這個「鏈結平台」讓「懂技術」的就像是「如虎添翼」，而「懂資金」的則感受到「腳踏實地」，必然能大放異彩、鴻圖大展。

「技術加值融資保證專案」從技術創新、融資保證兩大方向，包括直接透過工研院協助進行融資申請的單一窗口，以及中小企業信用保證基金加碼提供最高2.2億的保證額度，還有融資銀行多、受惠企業多、技術專利多等3多特點，並提供全台26家銀行受理貸款。

「技術加值融資保證專案」的全台26家銀行，包括台灣銀行、土地銀行、合庫商銀、第一商銀、華南商銀、彰化銀行、輸出入銀、兆豐銀行、台灣企銀、上海商銀、台北富邦、國泰世華、高雄銀行、京城銀行、瑞興銀行、新光銀行、陽信商銀、板信商銀、三信商銀、聯邦銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基商銀、星展銀行、台新銀行、中國信託抖，適用5+2新創重點產業的中小企業和新創公司。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
婆婆喊「說假話胸部變小」　李眉蓁親自回應了
全家開出2張千萬發票！　最低消費20元中獎
買火車對號座竟有人！　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了
合歡山亂停擋出路！猖狂山友1天後才現身　反嗆：停這有不對？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

最有錢／台積電漲停帶頭　台股衝破12682高點

存錢看過來！最高活存利率喊2.6%　圖解7家數位帳戶超殺回饋

工研院攜手信保基金、全台26家金融行庫　推動「技術加值融資保證專案」

威力彩頭獎狂飆31億！「地震牌」5碼買氣夯　花百元拚一注翻身

7月消費信心指數連2月回升　專家：股市獲利後資金轉入房地產

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

政府挺青創三部曲　600億貸款8月1日上路

櫃買中心「法人說明會實務研討會」改線上　將於7月底上線

新台幣開盤升值1.6分後　強彈1.51角至29.405元

陽明海運再添二艘萬TEU級新船　海運市場回升激勵股價上攻

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

老婆不在家！他顧小小孩兼玩公仔　兒子吃火龍果「全身紅」變格列佛

最有錢／台積電漲停帶頭　台股衝破12682高點

存錢看過來！最高活存利率喊2.6%　圖解7家數位帳戶超殺回饋

工研院攜手信保基金、全台26家金融行庫　推動「技術加值融資保證專案」

威力彩頭獎狂飆31億！「地震牌」5碼買氣夯　花百元拚一注翻身

7月消費信心指數連2月回升　專家：股市獲利後資金轉入房地產

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

政府挺青創三部曲　600億貸款8月1日上路

櫃買中心「法人說明會實務研討會」改線上　將於7月底上線

新台幣開盤升值1.6分後　強彈1.51角至29.405元

陽明海運再添二艘萬TEU級新船　海運市場回升激勵股價上攻

最有錢／台積電漲停帶頭　台股衝破12682高點

女團美麗擁護者愛爾麗助力DD52烈焰之心　「塑立纖」雷射體雕完美身材拚出道

5米專機頭頂飛「偽出國」美照get！OUTLET飛機巷夯踩點　會員獨家抽飯店住宿

快訊／新竹尖石鎮西堡墜谷意外！1男無生命跡象　警消急搬運下山送醫

術後恢復良好提早銷假　盧秀燕28日可望主持市政會議

iPhone 12將於9月初登場！　傳蘋果秋季舉辦2場發表會

不爽球員唱國歌時單膝下跪　川普8月不來洋基開球了

「換陳其邁能發大財？」柯文哲再轟前瞻：砸錢政府沒財政紀律

快訊／才剛裝不到12小時！汐止聯結車「擊落限高架」　新台五路雙向中斷

消費級固態硬碟新標竿　三星推8TB固態硬碟870 QVO

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

財經熱門新聞

讀中原　他工作2年存下100萬元

買台積電「現買現套」損失2萬元！網：週一賺爆

快訊／台股早盤飆破12682點！突破歷史高點

上半年大跌狂漲　緊抱ETF就能避開損失

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

理專勸比定存高10倍　他買後慘縮水

威力彩共開出30次頭獎　這10縣市竟從未中過！

睡覺也能賺錢　10種被動收入方法全曝光

理專說月領3萬　她慘賠200萬老本

快訊／信義區暴雨發一級淹水警戒　大安區二級

台積電開盤漲破420元！台股早盤飆漲逾300點

她拿三倍券+現金繳費　店員不可找零退2張

是你嗎？在全聯買菜就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

更多熱門

相關新聞

工研院「iPMx分子快速檢驗系統」盲測結果準確　生技大會秀15項創新科技

工研院「iPMx分子快速檢驗系統」盲測結果準確　生技大會秀15項創新科技

工研院今（23）日在「2020 BIO ASIA-Taiwan亞洲生技大會」，以「智慧醫電」、「再生醫學」、「醫藥研發」三大區域秀出15項創新科技成果，包括全球首創的「單鏡頭3D內視鏡取像模組」、「新穎標靶青光眼藥物」，還有防疫科技「iPMx分子快速檢驗系統」。

離岸風電力求供電穩定　「強化電網」成關鍵要素

離岸風電力求供電穩定　「強化電網」成關鍵要素

工研院47週年院慶「伸手」護台灣　大秀創新防疫科技亮點

工研院47週年院慶「伸手」護台灣　大秀創新防疫科技亮點

搶攻無人零售商機　工研院攜手全家打造「易取智慧商店」

搶攻無人零售商機　工研院攜手全家打造「易取智慧商店」

工研院攜手夏普結合大甲媽祖遶境　打造首個8K＋5G應用典範

工研院攜手夏普結合大甲媽祖遶境　打造首個8K＋5G應用典範

關鍵字：

工研院信保基金金融行庫技術加值融資保證專案

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

黑豹逃進公園！　警車燈一照笑了

載疑似確診患者　救護車國道起火

3歲兒子撞破頭！宥勝下樓驚見「母子渾身是血」

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面