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他扛嬌妻進醫院「騙滑倒死亡」　牧師破心術…揭「不餵女兒喝奶」棍殺悲劇！

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▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子因為不餵奶，遭老公殺害。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦的卡爾瓦（Kalwa）日前發生一起家庭謀殺悲劇。一名25歲男子將23歲的妻子送到醫院後，向院方表示老婆滑倒在浴室之後失去意識，但醫師發現傷者的傷口不尋常，於是通報警方，警方調查後發現男子涉有重嫌，於是請來牧師協助「告解」，終於突破男子坦承殺人。

根據《India Times》報導，25歲的辛格（Bhajan Singh）當時將妻子普佳（Puja）帶到卡爾瓦一間醫院急診室，他向醫護人員表示，普佳在廁所滑倒之後撞到，失去意識，但經過急救不久，普佳就被宣布死亡。警方抵達醫院協辦手續時，發現普佳頭部接近太陽穴的地方有個不尋常的傷口，與跌倒傷口不同，且身上有大片新的瘀青。

然而辛格在製作筆錄時仍堅持，「妻子在凌晨四點左右在浴室跌倒，撞傷左眼附近」，警方認為辛格過去曾因為家暴多次為警局常客，因此進步一調查，並且找來牧師吉杰拉爾（Harjeet Gujral）替辛格做心理諮商、告解。

經過牧師的輔導，辛格情緒突然崩潰，提到自己是因為妻子拒絕幫哭泣的女兒餵奶，所以兩人爆發激烈口角，憤怒之下他拿起鐵棍一棒毆死了妻子；訊後，警方將辛格以殺人罪起訴。

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