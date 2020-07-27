以前都聊女同事胸部　他公司男廁「大號偷聽」驚：大家全在討論股票！

▲台積電開盤16分鐘後亮燈漲停衝破400元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

近幾個月來，受惠於全球大資金行情，台股出現強勁反彈，生技股更因為防疫之助獲得高評價，後來又有新藥股行情銜接，大家討論的話題離不開股票，有網友因此好奇提問，「以前上廁所都聽到同事在聊八卦，現在同事都在聊股票，要買哪支？賺多少？是不是有什麼誤會？」

原PO在PTT上發文，「現在股票到底有多夯？」上廁所10分鐘內，進來的兩組同事都在聊股票，「這有點不對吧？過年前蹲廁所，聽到廁所聊的都是公司新來的實習生，誰胸部大皮膚白什麼的，怎麼現在變成股票了，女同事不夯了改夯股票？」按照「擦鞋童理論」，台股應該要放空了，怎麼表現依然堅挺，「是不是有什麼誤會？」

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「我們大學生的話題也是股票啊」、「你可以去買呀！合一台積聯發哥，任選」、「前陣子突然聊起股票的都不是買台G（台積電），都是在看天國一輝（中天、杏國、合一、杏輝）」、「我去吃麻辣火鍋 ,，隔壁也在聊股票」。

台積電美國存託憑證（ADR）上周五（24）大漲9%，激勵台積電今（27）日開盤飆漲逾9%突破400元關卡，更一度攻上漲停。台股今日開盤大漲逾2%，受到台積電股價激勵，早盤持續上攻，一度站上12686點，突破歷史高點。其中，台積電開盤16分鐘後亮燈漲停，股價衝上424.5元，市值飆升至11.01兆元，也創下歷史新高。