櫃買中心「法人說明會實務研討會」改線上　將於7月底上線

▲櫃買中心7月底將舉辦線上法人說明會實務研討會。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

為協助上（興）櫃公司了解法人說明會的運作方式與規定、投資人關係與媒體經營應注意事項，以鼓勵上（興）櫃公司每年自辦或受邀參加法人說明會，櫃買中心將辦理109年度「法人說明會實務研討會」。

櫃買中心指出，目前除已規範第一上櫃公司、文化創意業、農業科技業、生技醫療業及以科技事業申請上櫃之上櫃公司，每年至少須在國內自行舉辦或受邀參加一次法人說明會外，自109年度起本國上櫃公司應至少每三年辦理一次法人說明會。

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本次研討會除將說明上（興）櫃公司辦理法人說明會相關規定及應注意事項外，特邀請台灣投資人關係協會就「機構投資人對上（興）櫃公司資訊揭露之觀點」進行專題演講，並安排上櫃公司代表分享自身實務經驗，說明辦理法說會之事前準備、應注意事項、投資人溝通技巧以及參與法說會的效益等，有助上（興）櫃公司瞭解法人說明會的實務運作及如何達到預期效益。

櫃買中心強調，上櫃公司於資本市場掛牌，享有便利的籌資管道，也負有對市場充分公開資訊之義務，掛牌公司舉辦法人說明會除能直接向投資大眾說明公司營運狀況及整體產業發展、傳達企業理念與經營方針外，並提供投資大眾與公司即時交流之機會，進而提升市場關注度及資訊透明度。

櫃買中心說，本次研討會將採線上播放方式辦理，簡報及研討會宣導影音將分別於109年7月27日及7月31日置於櫃買市場業務宣導網站（上櫃/興櫃公司/債券發行人專區>宣導說明會>法人說明會實務研討會）供上（興）櫃公司點閱觀看。

