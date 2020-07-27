　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他好心扶酒醉屁孩　慘遭「3腳踩斷脊椎斬首」喀拉聲劃破深夜…目擊者震撼！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲基利16歲那年活活踩死一名大叔。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲基利16歲那年活活踩死一名大叔。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國東基爾布萊德（East Kilbride）當時一名16歲的少年基利（Tristan Kiely）和朋友喝完酒後，倒臥在街上，經過的一名61歲大叔辛克萊（Frank Sinclair）好心想要攙扶他，未料基利卻自己弄傷臉頰，大發雷霆之下竟毆打辛克萊，且活生生將辛克萊的頸骨踩碎，如同「斬首」一般的重傷死亡。

根據英國《太陽報》報導，2年前基利與3個女孩在案發當晚，喝到爛醉後躺在路旁的地上，辛格萊正準備從酒吧回家。辛格萊看到基利相當醉且未成年，於是上前想要幫助攙扶。未料基利卻因為喝醉重心不穩，導致自己摔倒後刮傷臉頰，這時卻突然跳起攻擊辛格萊，不僅將他打倒在地，甚至還用腳狠狠踩住辛格萊的頭部。

當時目擊者表示，基利狠狠踩住辛格萊的頭，不管他怎樣哀號，「我都能聽到辛格萊頭破的聲音。而與基利一起的2名女性友人也表示，辛格萊的頭部受到重創，基利至少用力踩了兩三次才罷休。辛格萊當下立刻被送往醫院，但是他的脊椎與頸部都斷裂重創，幾乎像是被活活斬首。

基利曾在開庭時表示，自己只是消除憤怒，「我不知道我這樣做會殺死他」，此外基利也因為案發一小時前，曾攻擊一名男子芒格爾（Jay Mungall）而被定罪，總共判刑11年。

如今基利已經18歲，當地法院決定公開基利的真面目，並將其惡行公開，律師團也表示，基利確實有暴力傾向，需要被嚴密關注。

►東西這樣買起來
►敷完跟果凍一樣

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
潘瑋柏老婆Luna是「上海空姐」！　相差14歲絕美照曝光
快訊／潘瑋柏宣布結婚！　「是的，我現在很幸福」
彩券行集資36萬包牌！老闆透露「根據以往經驗…」
嘉義死亡車禍！　女駕駛遭撞「噴飛路中」亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他扛嬌妻進醫院「騙滑倒死亡」　牧師破心術…揭「不餵女兒喝奶」棍殺悲劇！

冶豔DJ「穿極細高衩比基尼」刷盤　「節奏乳動」辣爆眼球…三角洲照曝光惹禍！

俄恐怖人魔「姦殺肢解82女」　關5年自白「還有2條人命」揭雙重身份生活…妻女震驚

死在家中長屍斑！她進門遭丈夫推頭　詭成「裸體血屍」躺床…婆婆進門嚇傻

柬埔寨雪妹「撩髮咬唇」直播　深溝緊貼V領…「火辣過頭」慘遭通緝！

美中關係僵！蓬佩奧提習近平「改稱呼」　主席→總書記脫口15次…全場心跳漏拍！

戴口罩經濟又不會復甦！墨西哥總統狂言「沒必要」　打臉WHO勸告

陸男靠「獨家運算系統」玩賽馬　在日本海撈4.9億

「買土地可娶我小姨子！」大眼清秀妹照片曝光…掀轟動：已2男求婚

金正恩快操壞了！連日出席活動...授20軍官「白頭山手槍」　金與正在旁隨侍

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

免出國！她推馬祖西莒私房祕境 賞世界唯二奇景「方塊海」超壯觀

陸男靠「獨家運算系統」玩賽馬　在日本海撈4.9億

「買土地可娶我小姨子！」大眼清秀妹照片曝光…掀轟動：已2男求婚

金正恩快操壞了！連日出席活動...授20軍官「白頭山手槍」　金與正在旁隨侍

川普3月至今在佛州狂輸拜登…共和黨近百年沒人丟了這州還能當總統

美生技廠新冠疫苗研發進入最終試驗！數百萬人準備接種　時間點曝光

1天接客15次！被騙到英國賣淫　她下機當晚「手拿保險套」呆站街角拉客

越南99天0確診破功…峴港突新增「4本土病例」　急撤8萬「國旅」遊客

惡魔男「性侵71歲嬤」再舉滅火器狂毆致死！犯案後呆坐客廳　衣服全沾血

土耳其大巴奪命翻覆「部隊5死10重傷」司機當場喪命　玻璃碎噴車體變形

他好心扶酒醉屁孩　慘遭「3腳踩斷脊椎斬首」喀拉聲劃破深夜…目擊者震撼！

快訊／「掐男童脖子按到水裡」！眼鏡男身分曝光　竟是瑞芳兩線三星高階警官

潘瑋柏爆曾和空姐老婆為「2原因」分手！　復合時間點曝光

台灣防疫新里程碑！　「全球首航」郵輪首推本土農產品

曾仁和與旅美 10名好手參戰　未來之星對抗賽8月開打

「阿昌哥」遇上阿昌！3分鐘完售6大箱衛生紙　員工自己自足兼顧獨居老人　

潘瑋柏老婆Luna身分曝光！　是「26歲上海空姐」相差13歲修成正果

台灣獼猴非「寵物」　農業局警告：隨意飼養可罰30萬！

美公布24家「乾淨5G網路」　中華電、遠傳都入列

美控陸領館從事間諜行為　陸：欲加之罪，何患無辭

陸男靠「獨家運算系統」玩賽馬　在日本海撈4.9億

國際熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

馬雲失蹤！阿里巴巴公關：去酒吧找

美多州居民收到「不明種子」疑來自中國

新書爆英國王室內幕！王子兄弟為梅根反目

美中風向已變？ 他警告：習近平準備倒大霉

買不起遊戲當生日禮　她被下毒慘失憶

64年不剪髮不洗頭！83歲阿嬤髮長6公尺

蓬佩奧提習近平「改稱呼」　主席→總書記

1天接15客！妙齡女被騙到英國賣淫

臨盆孕媽驚覺夫劈腿　小三同醫院生產

泰國移工搭機從台灣返泰　隔離5天後確診新冠肺炎

美駐成都總領事台籍妻　遭中國網友出征

美駐成都領館銜牌正式拆除！館內堆40包垃圾袋

美夫婦遛狗沒戴口罩　她近距離對臉狂噴胡椒噴霧

更多熱門

相關新聞

高雄男醉倒暗黑道路　民眾驚：躺鬼門關前

高雄男醉倒暗黑道路　民眾驚：躺鬼門關前

18日深夜11點多，林園分局大寮所副座與同仁在路上巡邏時接獲報案，表示在燈光昏暗的三隆產業道路上，有人躺在路上呈現大字型，倘若有車子經過沒有注意到，很可能撞上、十分危險，警方到場後發現男子渾身酒味，醉到斷片，好不容易被叫醒，卻完全不曉得自己從何而來，但他堅持自己沒事不願就醫，最後開巡邏車帶他回家才解除這場路上驚魂。

她開趴小酌「空腹連喝幾杯」　花園散步突倒下

她開趴小酌「空腹連喝幾杯」　花園散步突倒下

電鋸斬首CEO　助理等血凝固才分屍

電鋸斬首CEO　助理等血凝固才分屍

富翁慘被斬首肢解　豪宅內竟無血跡

富翁慘被斬首肢解　豪宅內竟無血跡

菸檳者「少做一件事」死亡風險增加3成5！

菸檳者「少做一件事」死亡風險增加3成5！

關鍵字：

喝酒喝醉踩斷骨頭謀殺

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入！指揮中心下午2點說明

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面