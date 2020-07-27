陽明海運再添二艘萬TEU級新船　海運市場回升激勵股價上攻

▲陽明海運旗下碩明輪、洋明輪、好明輪、譽明輪及存明輪，將會是全球首批取得美國驗船協會智能標章認證的貨櫃船。（圖／陽明海運提供）

記者林淑慧／台北報導

全球貿易貨物量九成透過海運業者運輸，貨櫃雙雄持續引進新船。陽明海運表示，旗下二艘全新萬TEU級貨櫃輪「和明輪」 及「衷明輪」將於七月、八月正式竣工交付，將投入亞洲往返美洲的高效率貨儎運送，並看好下半年海運市場可望逐季回升，激勵今（27）日開盤股價上攻，小漲0.96%。

今年二至五月各國鎖國期間，各航線貨量約減少10%至20%左右。隨著各國陸續解封，遞延需求發酵，東西向航線兩大市場及亞洲近洋航線的貨量從六月起已經顯著回升，貨櫃雙雄陽明、長榮也分別發佈引進新船計劃。

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▲陽明海運董事長謝志堅。（圖／記者林淑慧攝）

陽明海運表示，為因應中長期營運發展，於2018至2019年間，透過與專業船東合作，以長期租入新造船舶方式布建14艘11,000 TEU級貨櫃輪，全新11,000 TEU級貨櫃輪「和明輪」(YM Triumph) 及「衷明輪」(YM Truth) 將於七月、八月正式竣工交付，為此系列首2艘交付之新船。

該船型可裝載約12,690個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長332.2公尺，寬48.2公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間，且船身較為短窄之特性將加速碼頭靠泊效率，可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，有利於做更彈性之航線配置規劃。

首艘交付船舶「和明輪」(YM Triumph)將於7月31日投入THE聯盟亞洲往返美洲航線PN2，靠港依序為：新加坡(Singapore)、林查班(Laem Chabang)、蓋梅港(Cai Mep)、海防(Haiphong)、鹽田(Yantian)、塔科瑪(Tacoma)、溫哥華(Vancouver)、東京(Tokyo)、神戶(Kobe)、新加坡(Singapore)。

陽明表示，14艘11,000TEU級貨櫃輪將自2020年7月起至2022年Q3陸續交付，另2021年Q2前陽明海運另有10艘2,800 TEU級自有貨櫃輪陸續加入營運。隨新船逐步投入，可加速船隊汰舊換新，使整體船齡年輕化外，並達到節能省油及降低單位成本之綜效，挹注營運表現可期。

依據Alphaliner預估，2021年市場預計新增運能2.8%，貨量增長6.8%，市場供需差距逐步縮小中。

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