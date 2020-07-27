6歲童弄丟狗玩偶結局感動百萬網友　父母：是收養他那天法官送的

記者黃翊婷／綜合報導

住在美國佛羅里達州城市馬德拉島海灘（Madeira Beach）的6歲男童朗科，先前和家人一起搭飛機前往印第安納州探望親友，過程中不小心弄丟心愛的斑點狗玩偶，沒想到卻在網路上掀起熱烈討論，最後總算在機場人員的幫助下找回玩偶。原來這是他被收養時，收到的第一份禮物，意義非凡。

綜合外媒報導，辛辛那堤／北肯塔基國際機場（Cincinnati／Northern Kentucky International Airport）工作人員14日在航站大樓發現一隻黑白斑點的狗玩偶，推測應該是旅客的遺失物，於是協助拍攝一系列可愛的照片，並PO上臉書粉絲專頁，希望能找到失主，沒想到竟然掀起百萬網友熱議，許多人主動分享、轉PO文章，最後成功透過電子郵件找到玩偶的主人。

原來，6歲的朗科（Jaydence Ronco）日前和養父母、兄弟姊妹一起搭飛機前往印第安納州探望親友，半睡半醒之間不小心弄丟玩偶，這件事讓他相當難過。朗科的養父母提到，兒子對這個玩偶相當喜愛，「一般情況下，他永遠不會忘記帶著它」，因為玩偶對兒子而言有著非凡的意義，「那是我們收養他那天，法官送給他的禮物，所以對他來說是很特別的。」

機場人員得知玩偶背後的故事，乾脆好人做到底，將玩偶返家的過程以遊記的方式記錄下來，並在臉書PO出戴口罩、搭機、吃點心的照片，讓關心這件事的網友以及朗科一家人可以透過PO文追蹤進度。

最終，斑點狗玩偶在大家的接力下，平安送達佛羅里達州的聖彼得-克利爾沃特國際機場（St. Pete-Clearwater International Airport），再由朗科的家人開車載著兒子前往領取。好不容易找回玩偶的朗科，這才終於露出開心的笑容。