美中關係僵！蓬佩奧提習近平「改稱呼」　主席→總書記脫口15次…全場心跳漏拍！

▲美國對於習近平稱呼改變引關注 。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

中美關係陷入十年來最僵化狀態，自貿易戰、香港問題至新冠肺炎、南海問題等，兩國多次磋商下皆無共識，即開始將政治角力轉化到實際作為上。2年前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）還以「習主席」（President Xi）稱為習近平，如今已改為「總書記」（General Secretary）且有15次之多，這微小的改變再度證明中美關係日漸微妙的變化。

綜合外媒報導，目前外界所知的習近平稱號，包括中央軍事委員會主席、共產黨秘書長、中國國家主席，然而外媒皆以「President Xi」做為常態稱呼，美國同樣也如此稱呼習近平。然而最近幾周內，蓬佩奧多次以「總書記」稱呼習近平，且其他官員包括聯邦調查局長、司法部長、國家安全顧問也都紛紛效仿，在中美關係緊張之際顯得格外敏感。

美國智庫「國家亞洲研究局」中國問題專家蘇艾琳（Alison Szalwinski）表示，美國顯然是故意將稱為改變，但是這樣的改變是相當重大的，但可能「美國希望將一國領袖與『權威』的象徵，做出一個區分」。

此外，美中經濟安全審查委員會主席克里夫蘭（Robin Cleveland）也指出，「President（總統）基本上就是自由民主意義上選出的人，但習近平並非從公民社會、民選之中出來的總統」。

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