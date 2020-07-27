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美駐成都領事館今晨「降下國旗」…將解雇部分中國籍員工　民眾聚集館外自拍

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▲▼美國駐成都總領館已降下國旗　部分中國員工將被解僱 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲美國駐成都總領館已降下國旗。（圖／翻攝自央視新聞）▲▼美國駐成都總領館已降下國旗　部分中國員工將被解僱 。（圖／翻攝自央視新聞）

記者張方瑀／綜合報導

北京當局下令美國駐成都領事館須於27日上午10時前關閉，而媒體也拍到美國國旗已在凌晨6時許降下，還有不少情緒激動的中國民眾聚集在領事館外，大聲喊著「中國」並揮舞著中國國旗。據了解，領事館內的部分中國籍員工將被解雇，至於美方人員則會在完成後續工作後離開，但無確切日期。

美國21日要求在72小時內關閉中國駐休士頓總領事館，而北京當局基於對等外交原則，也下令美國駐成都總領事館72小時內關閉，最後期限是在今（27日）上午10時。本周末有多輛大型卡車進入領事館內，清潔人員從建築物內搬出大量黑色垃圾袋，中國官媒央視（CCTV）也拍攝到，美國國旗於27日清晨6時許降下。

▲▼美國駐成都領事館關閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼當地民眾在領事館外揮旗拍照。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國駐成都領事館關閉。（圖／達志影像／美聯社）

《衛報》報導指出，許多成都當地居民在近幾日都紛紛聚集到領事館外，一邊自拍一邊揮舞著中國國旗，儘管保安在旁維護秩序，避免現場群眾過度激動，但還是有住在對街的民眾，直接將國旗掛在陽台並大喊著「中國」；還有人試著用鐵鍬將領事館外的牌匾拆下，最後遭到保安阻止。

中國官媒環球電視網（CGTN）報導指出，領事館內的部分中國籍員工將被解雇，至於美方人員將會留下，處理完後續工作後才會離開，目前不清楚確切離境時間與工作內容。

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