美駐成都領事館今晨「降下國旗」…將解雇部分中國籍員工　民眾聚集館外自拍

▲美國駐成都總領館已降下國旗。(圖/翻攝自央視新聞)



記者張方瑀/綜合報導

北京當局下令美國駐成都領事館須於27日上午10時前關閉,而媒體也拍到美國國旗已在凌晨6時許降下,還有不少情緒激動的中國民眾聚集在領事館外,大聲喊著「中國」並揮舞著中國國旗。據了解,領事館內的部分中國籍員工將被解雇,至於美方人員則會在完成後續工作後離開,但無確切日期。

A U.S. national flag has lowered at the U.S. Consulate General in #Chengdu at around 6:18 a.m. on Monday. #ChinaUS

27日上午6:18分,#美国驻成都总领馆 降旗。 pic.twitter.com/jVKW4iXBbD