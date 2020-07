美中風向換邊吹？ 他警告：習近平準備倒大霉了

▲雙方領事館都已關閉。(圖/達志影像/美聯社)



記者崔子柔/綜合報導

美國與中國近日互相關閉領事館,讓全球愈發關注雙方關係。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)日前號召全球「改變中共行為」,還用「總書記」來稱呼習近平,美國知名政治學家范亞倫(Aaron Friedberg)就對此表示,「習近平準備要倒大楣了」。

綜合外媒報導,蓬佩奧23日在加州發表主題為「共黨中國與自由世界的未來」(Communist China and the Free World's Future)的演說,他以中國共產黨職稱「總書記」來稱呼習近平,並指如果自由世界不去改變「共產中國」,就會被中共改變,認為應組建一個「新民主聯盟」來反抗中國的「新暴政」。

▲蓬佩奧在加州尼克森總統圖書館演說。(圖/路透)



美國普林斯頓大學政治學及國際事務教授范亞倫25日就在推特指出,「習近平收到備忘錄了沒有?當美帝把你當作敵人,你就準備要倒大楣了,他們會用盡所有資源與你鬥爭,往後的總統也都會採取相同的戰略。」

蓬佩奧的演說被外界視為是對中國的「臨戰宣言」,他當時也提到「我們將台灣友人邊緣化,而台灣後來發展成蓬勃的民主,我們給予中共及其政權本身特殊的經濟待遇,卻只見中共堅持要求對其人權侵害情形噤聲,才准西方企業進入中國。」

▼范亞倫原文。(圖/翻攝自推特/@AaronFriedberg)



Has Xi gotten the memo? “Once Imperial America considers you as their “enemy”, you’re in big trouble...they will continue to fight against you using all their resources, with generations of presidents working on the same national strategy.” https://t.co/a5TCYxmjQj