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台積電早盤飆422.5元新天價！台股大漲逾330點　指數站上12600點關卡

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▲▼台股今天盤中攻上12450點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。今天終場大漲223點，以12397點做收。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

中美貿易衝突升溫，台股上周五（24日）終場跌破5日線。台股今日開在12618點，上漲314點；早盤高點站上12643點，上漲339點。

英特爾（intel）7奈米製程進展延遲，且不排除將晶片委外代工，此消息被市場解讀為台積電利多。英特爾上周五股價重挫18%，而台積電美國存託憑證（ADR）及台積電客戶超微（AMD）則分別飆漲9.69%及16.53%。台積電（2330）今日開在420.5元，上漲8.94%；早盤最高來到422.5元，漲幅9.46%。

請繼續往下閱讀...

鴻海（2317）今日以79.6元開出，下跌0.5%；大立光（3008）開在3840元，上漲1.05%。

美國與中國互關領事館，兩國緊張情緒持續升溫，前有新冠肺炎確診人數激增，後有英特爾財報疲軟領跌科技股，美股4大指數上週五均收黑。道瓊工業指數下跌182.44點或0.68%，報26469.89點；標普500指數下跌20.03點或0.62%，報3215.63點；那斯達克指數下跌98.24點或0.94%，報10363.18點；費城半導體指數下跌32.25 點或1.56%，報2038.71點。

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