染疫脫北者「北漂」原因曝！捲款4千萬韓元「探勘」逃亡路徑...疑性侵畏罪

▲脫北者金某出身開城，曾在當地服兵役，十分瞭解開城地勢。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）官媒《朝中社》26日早晨報導，一名疑似確診新冠肺炎（COVID-19）的脫北者19日越過軍事分界線逃至開城，最高領導人金正恩得知後下令即刻封鎖開城，並嚴懲邊境警戒部隊。南韓軍方推測，該脫北者為被政府安置在京畿道金浦市的24歲金某。

金某疑似6月在自家酒後性侵同為脫北者的女性友人A某，被警方以嫌疑人身分傳喚調查。與之有交情的脫北者Youtuber「開城婦女」（개성아낙）爆料，是警方輕忽的態度，才導致錯失逮捕金某的先機。她表示，在18日凌晨2時收到金某的文字訊息後，得知金某有可能會偷偷返回北韓，於是向金浦警察署據實以告，不料警方卻互相推卸責任，氣得她用手機拍下在場員警。

根據《韓聯社》，金某出身於北韓開城，最高學歷為中學，在當地服兵役，開城工業區被關閉後，因家庭生計維持困難，才於2017年選擇逃離至南韓。南韓政府繳納租賃公寓保證金，將其安置在京畿道金浦市定居，金某在之後也有了工作。

▲疑似為重返北韓的24歲脫北者金某。（圖／翻攝自주성하臉書）

直到今年6月中旬，A某打電話給金某，哭訴與男朋友發生爭吵，不久便在金某提議下，來到金某住處飲酒。雙方一陣酒酣耳熱後，疑似不敵酒力，金某逞獸慾性侵A某，事發幾小時後遭到A某向警方報案。警方表示，由於A某未即時報案，因此使警方未立即逮捕金某，僅傳喚調查；另名警官表示，「金某定居在金浦市，是我們署內的管理對象，雖然近日失聯，不過我們無從得知他是否重返北韓、或他的身份是否真的為重返北韓的金某。」

警方補充，得知金某曾威脅A某，還透露計畫重返北韓的線報後，急忙向法院申請羈押令狀，不料欲與金某取得聯繫時，發現金某早已消失得無影無蹤。

與金某有深厚交情的脫北者Youtuber「開城婦女」透露，其實金某在重返北韓前，早就做好詳細的規劃。她表示，18日凌晨2時在超商打工，突然收到一封金某傳來的訊息，「我不想失去像姐姐（누나，指該Youtuber，在韓語中可用於男性稱呼比自己年長的女性好友）這樣的朋友，真的非常抱歉。不管此生身在何處，我一定會想辦法報答姐姐對我的恩情」；收到簡訊後，馬上以安慰的口吻回傳，「沒關係啦！姐姐我能理解」，不過自此之後訊息一直呈現未讀的狀態。

收到簡訊後，她趕忙到金某住處查看，卻發現房內早已空無一物。

▲24歲脫北者金某，重返北韓之推測路徑。（圖／取自Google地圖）

她在Youtube頻道上透露，金某近期不僅拿回政府提供租賃公寓的保證金1500萬韓元，還從未來幸福帳戶（미래행복통장）提領出2000萬韓元的就業獎勵金，非法轉賣轎車（該Youtuber持有之車輛，常借車給金某，之後將名義轉讓給金某）後，前後加起來得手3、4千萬韓元，並將韓元兌換成美金，想將這些財產帶回北韓。

她也向《韓聯社》透露，金某早年曾在開城服兵役，因此非常熟悉開城的地理形勢。

根據《SBS News》報導，根據高速公路收費記錄，金某17日疑似與友人開著車，經過一山大橋，試圖事前勘察重返北韓的路徑。

根據《News1》報導，認識金某的另名脫北者李澈恩（리철은／이철은，音譯）透露，金某疑似過度思念待在北韓的父母、親友，無法適應南韓生活，加上欠下大批債款，還被牽連進性侵案，種種原因才使得金某決心冒險重返北韓。

►脫北者染疫逃北韓...南韓軍方證實「背包找到了」！疑性侵女友人畏罪

►縮時保養、懶人必備！睡前敷一層，起床變美人