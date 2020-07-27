拒中共政治宣傳　德國漢堡大學今年底前關閉孔子學院

文／中央社記者林育立柏林26日專電

為避免校園受到中共政治宣傳滲透，德國漢堡等地大學計劃關閉孔子學院，國會也打算在新會期討論孔子學院爭議，不過多數擁有孔子學院的德國大學仍在觀望。

▲德國部分大學決定結束與孔子學院的合作關係。（圖／達志影像／美聯社，下同）

德國「世界報」（Die Welt）報導，漢堡大學證實，為排除「政治影響和知識外流」的風險，校方決定在今年年底前結束與孔子學院的合作關係。

漢堡大學不是德國第一座關閉孔子學院的大學。杜塞道夫大學憂心中共政治教條對教學的影響，2016年即與負責孔子學院運作的中國國家對外漢語教學領導小組辦公室（簡稱國家漢辦）解約。波昂大學擔心受到中共的政治操控，也正在評估孔子學院存續。

德國目前有19所孔子學院，近來政界和學界有不少聲音質疑這些以推廣中華文化和漢語學習為名的機構有為中共政治宣傳的嫌疑。去年，德國政府回覆議員質詢時指出，漢辦事實上隸屬中共中央宣傳部。

不過，大多數德國大學仍希望讓孔子學院繼續運作。法蘭克福大學表示，有關政治滲透、自我審查和間諜活動的報導只是謠言，漢諾威（Hannover）、杜伊斯堡（Duisburg）和特里爾（Trier）的大學也不同意德國政府的看法。

▲德國現階段有19所孔子學院。

對此，前杜塞道夫孔子學院院長培高德（Cord Eberspaecher）反駁說，對中國有一點了解的人都很清楚，中國行政機關和黨組織完全融合在一起。美國學者沈大偉（David Shambaugh）也指出，漢辦經費來自中共中央宣傳部，名義上的直屬機關教育部只是用來洗錢。

為淡化孔子學院官方色彩，北京最近解散漢辦，改成立名義上是民間組織的「中國國際中文教育基金會」來管理孔子學院。未來德國大學將不再與漢辦簽約，而是直接與中國的大學合作經營孔子學院。

然而沈大偉批評，中國民間組織很難有自主性、完全不受中共和政府的牽制。

鑑於外界對孔子學院質疑不斷，德國自民黨（FDP）在國會提案，「為保護德國的研究和教學自由」，德國的大學應全面中止與孔子學院合作，國會可望在夏季休會後的新會期展開討論。（編輯：林憬屏）