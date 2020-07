西雅圖示威者縱火燒工地！警強勢清場捕45人　至少21警受傷

▲示威者燒毀金郡青少年拘留所(King County juvenile detention facility)工地現場。(圖/翻攝自推特「@FranqueThompson」)

記者張靖榕/綜合外電報導

全美「黑人的命也是命」抗議持續,西雅圖美東時間25日發生警民衝突,至少45人被捕,21名員警受傷。此前較大的衝突則是發生在西雅圖南方的奧勒岡州波特蘭(Portland,Oregon),當時波特蘭市長和抗議民眾同行,遭總統川普下令進駐的聯邦軍警發射催淚彈攻擊,也被部分民眾言語及肢體挑釁。

路透社引述警方說法,抗議者25日當天下午在金郡青少年拘留所的工地現場縱火焚燒,意圖摧毀尚未完工的建築物,因此現場警方使用非致命性武器,試圖驅散在場上千名示威者。

Hey Ian! Since you live in Malaysia and have never been to Seattle, let alone the United States, I can see that you aren’t aware of what exactly is on fire. It’s the construction site of a new youth jail, something we’ve been protesting for years now https://t.co/i5NI9EfakV