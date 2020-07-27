西雅圖示威者縱火燒工地！警強勢清場捕45人　至少21警受傷





▲示威者燒毀金郡青少年拘留所（King County juvenile detention facility）工地現場。（圖／翻攝自推特「@FranqueThompson」）

記者張靖榕／綜合外電報導

全美「黑人的命也是命」抗議持續，西雅圖美東時間25日發生警民衝突，至少45人被捕，21名員警受傷。此前較大的衝突則是發生在西雅圖南方的奧勒岡州波特蘭（Portland，Oregon），當時波特蘭市長和抗議民眾同行，遭總統川普下令進駐的聯邦軍警發射催淚彈攻擊，也被部分民眾言語及肢體挑釁。

路透社引述警方說法，抗議者25日當天下午在金郡青少年拘留所的工地現場縱火焚燒，意圖摧毀尚未完工的建築物，因此現場警方使用非致命性武器，試圖驅散在場上千名示威者。

Hey Ian! Since you live in Malaysia and have never been to Seattle, let alone the United States, I can see that you aren’t aware of what exactly is on fire. It’s the construction site of a new youth jail, something we’ve been protesting for years now https://t.co/i5NI9EfakV — Kevin but supporting the protests (@lefty_kev) July 25, 2020

警方先是在現場清出空間，讓消防隊能夠前往救火，據傳縱火者至少有12人。警方發布推文表示到了當天晚間10點，已經在轄區內逮捕45名示威者，「21名員警因為受到磚頭、石塊和其他爆裂物的攻擊而受傷，其中多數人已能返回崗位。1人仍在醫院接受膝蓋治療。」

總統川普日前表示，他將延長聯邦軍警在西雅圖的部署命令，此舉雖然是為了鎮壓及平息當地抗議情勢，卻因此惹怒當地官員及一大部分的示威者。聯邦軍警早前在波特蘭的作為也引起極大反彈，當地領袖紛紛站出來表達憤怒，民主黨籍議員也怒斥武力使用不當，而川普政府的過激反應根本是讓情況變得更糟。