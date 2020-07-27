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美駐成都領館銜牌正式拆除！武警允民眾現場拍照　官媒空拍機見40包大黑垃圾袋

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▲▼美國駐成都總領事館。（圖／路透）

▲美國駐成都總領事館銜牌拆除。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國宣布關閉美國駐成都總領事館後，領事人員25日開始撤出作業，26日從館內運出許多黑色大垃圾袋，其中一袋裂開，裡頭疑似裝滿碎紙片；中媒空拍機也拍到館內至少還有40包垃圾袋。到了26日晚間，工作人員開始拆除領事館門口的銜牌。

中國駐休士頓總領事館遭美方限時72小時關閉並強行進入後，中方也下令反制，選定美國駐成都總領事館為目標，限時關閉。多名清潔工25日一早，從總領事館運出10多個黑色大型垃圾袋，其中一袋已經破了大口，疑似碎紙片外露。

▼美國駐成都總領事館的美國國徽，已被工人卸下。（圖／翻攝自微博）

▲▼美國駐成都總領事館的美國國徽，已被工人卸下。（圖／翻攝自微博）

▲▼美國駐成都總領事館的徽標已經消失。（圖／路透）

▲美國駐成都總領事館的徽標已經消失。（圖／路透）

總領事館正面的美國國徽也被站在小型起重機上的工人拆下，留下一面美國國旗。現場工人駕駛貨車及中巴來回，運出的物品皆被以布遮蓋住，貨車前頭上寫著「解放」。中國官媒環球電視網（CGTN）空拍機26日升空，拍到總領事館內游泳池邊，放置至少40包垃圾袋。

2輛中巴26日駛近總領事館內，現場公安及武警團團包圍戒備。據了解，武警允許現場民眾路過拍照，但不給逗留，僅要大部分人拍完照趕快離開；部分民眾仍駐足圍觀，還有年輕女子手持五星旗對著總領館揮舞，甚至有人大喊「就是要守在這」。2輛中巴隨後載著領事館人員從大門離開。

▲▼美國駐成都總領事館。（圖／路透）

▲▼年輕女子熱情高舉五星旗，和其他許多中國民眾目送總領事館人員撤離。（圖／路透）

▲▼美國駐成都總領事館。（圖／路透）

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