美駐成都總領事台籍夫人「微博吐苦水」　遭中國網友出征





▲美國駐成都總領事夫人莊祖宜，因台灣身分敏感，引起中國網友熱議 。（圖／翻攝臉書「莊祖宜」）

文／中央社台北26日電

美國駐成都總領事夫人、台灣美食作家莊祖宜時常在微博分享家庭生活，但因中美互關領事館事件，成為中國網友「出征」地，不過，也有網友為她打氣，祝福一家團聚。

美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax），原任期只到7月，但因故留守成都。他的夫人是台灣作家莊祖宜，育有兩子，一家人因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，莊祖宜帶著兩個兒子返回美國，一家相隔兩地。

莊祖宜時常在微博上流露對成都的喜愛，並分享新菜色，擁有58萬粉絲。莊祖宜被稱為知名度最高的美國外交官夫人，時常在社交平台發表文章，分享美國外交官夫人的生活，著有「廚房裡的人類學家」等書。

中國24日下令美國關閉駐成都總領事館，莊祖宜的友人與讀者紛紛到她的微博留言，恭喜得以全家團聚。不過，莊祖宜在21日發出最近一篇貼文，22日回覆留言後，就沒有再更新微博。

莊祖宜21日貼文寫道：「本來興高采烈的期待這個週末終於能全家團聚，結果昨天接到大使的電話，說需要Jim繼續待下去，說不準多久，要我多擔待。孩子一個大哭，一個生氣砸東西，而我們憤怒和失望又有什麼用呢？」

她1日另有一則貼文，描述2月她與2個孩子因疫情緊急撤回美國的情況。「我曾經一閃念，試想二戰前猶太人為了躲納粹而離開家是否就像這樣。」

上兩則貼文下都有數千名中國網友留言，有批評也有打氣。部分網友對「納粹」的形容非常反感，罵莊祖宜是「間諜」；也有網友說，「你感覺自己有多慘，那我們在休斯頓的外交人員就有多慘，而且這一切不是我們先發動的。」

不過，也有不少友人與網友留言為她打氣，有網友稱「莊祖宜的微博被惡毒謾罵是文明之恥」；有人說：「莊祖宜的評論區就是現實的觀念水位。她的身分就『踩』了多個雷：台灣人、嫁外國人的女性、美國官員家屬、全球化生活的精英。言語措辭倒都不重要了。」

莊祖宜是台灣知名聲樂家范宇文的女兒。范宇文曾於1998年在中國大陸央視春晚節目演唱「我愛你中國」，許多支持莊祖宜的網友也以此來反擊針對其身分的批評。