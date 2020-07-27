美多州居民突收到疑似「中國不明種子」　當局警告不要種：可能被侵入

▲包裝內僅有種子，沒有任何標明文字。（圖／翻攝自推特「@VaAgriculture」）

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

美國維吉尼亞州和猶他州部分民眾收到奇怪郵件，內有不明種子，疑似是來自中國，當局已通告居民不要種植任何來路不明的種子。有官員懷疑，這些種子可能出自侵入性的植物。

福斯新聞頻道（Fox News）報導，維州居民通報農業和消費者服務廳（Department of Agriculture and Consumer Services）說，他們收到內有數包種子的郵件，外包裝疑似以漢字撰寫。這些種子的品種還有待確認，不過官員懷疑，這些可能是侵入性植物的種子，建議居民不要栽植。

據美國國家廣播公司（NBC）報導，維州農業和消費者服務廳發表聲明說：「侵入性物種會對環境造成破壞，取代或摧毀原生植物與昆蟲，並嚴重損害農作物。要減少侵入性物種侵襲風險，而且降低控制及減輕那些危害的成本，最有效辦法是採取措施避免牠們侵入。」

維吉尼亞州並非是唯一收到來路不明種子的州，猶他州電視台福斯鹽湖城13台（Fox 13 Salt Lake City）報導，猶他州各地也有居民收到類似郵件。

某些郵件標示內有珠寶或其他吸引人的物品。

住在猶他州托伊勒郡（Tooele County）的居民庫利（Lori Culley）說：「我打開郵件，然而發現是各樣的種子，很顯然它們不是珠寶。」

福斯鹽湖城13台則證實，猶他州農業和食品廳（Department of Agriculture and Food）可能與美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）合作展開調查。

不過福斯鹽湖城13台也報導，美國優良企業組織（Better Business Bureau）猶他州分會會長魯普（Jane Rupp）表示，這起事件可能是「刷評騙局」（brushing），也就是有些公司會寄給人們一些物品，然後假藉收件人姓名發布假的評論。