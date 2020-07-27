　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

存錢看過來！最高活存利率喊2.6%　圖解7家數位帳戶超殺回饋

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼存錢,零錢,撲滿,豬公。（圖／記者柯振中攝）

▲銀行陸續推出優利活儲優惠，對於存款族極具吸引力。（示意圖／記者柯振中攝）

記者紀佳妘／台北報導

銀行優利活儲大戰開打，為搶數位存款帳戶客戶，紛紛祭出高存款利率，最高喊出2.6%，甚至比定存利率還誘人，同時也提供多次跨行轉帳、跨行提款等免手續費服務，吸引小資族申辦，但別被優惠沖昏頭，數位帳戶也要留意3關鍵，避免出現領息與期待不符的情況。

不過，今年初疫情來勢洶洶，各國央行吹起降息潮，央行3月也宣布降息1碼，影響新台幣定存利率跌破1%，對靠定存領息的小資族而言，卻是相當的頭痛，一名考上公務員3年的夢夢認為，目前定存利息縮水，傳聞數位存款帳戶的台幣活儲利率基本上有1%以上，但市面上數位存款帳戶琳瑯滿目，到底錢存哪家最為划算？

請繼續往下閱讀...

一般來說，銀行活儲存款利率大在0.1%至0.2%之間，然而目前網友討論度最高的7家數位存款帳戶中，單是新台幣活儲利率1%以上的就有5家，包括台新銀行Richart、永豐銀行大戶DAWHO、第一銀行iLEO、聯邦銀行New Nwe Bank、遠東銀行Bankee等，且帳戶中的存款無須開立定存，資金運用彈性相對靈活。

▲▼數位存款帳戶比一比。（圖／記者紀佳妘製表）

▲數位存款帳戶比一比。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

其中，遠東銀行Bankee數位存款除了原活存利率0.6%額度無上限外，更加碼「活存2.6%碼上有」，也就是揪團2位以上成功開戶，通通都可享最高活存2.6%優利，引起網友熱烈討論；再者為聯邦銀行New Nwe Bank推出台幣優利活存優惠，存款餘額於10萬元（含）以內享年利率2%優惠，由於指定條件較少，對存款族也極具吸引力。

值得留意的是，儘管數位存款帳戶利率相當誘人，但也要留意各家銀行設定的活儲優利條件，包括優惠活動期間、每月要存入新資金、每月至少一筆轉帳、優利活存額度等，同時也要留意計息門檻，才不會出現實際領到的利息與期待不符的窘境。

舉例來說，手中有50萬資金，放在永豐大戶DAWHO活儲優利1.1%，一年後可領5,500元，但若放在優利僅限5萬元額度以內的帳戶，並以相同的利率1.1%計算，利息只有550元，因此存款族應仔細比較條件內容，找到符合自己需求的數位帳戶。

別被優惠沖昏頭　數位帳戶要留意3關鍵

除了活期存款利率吸睛外，理財一零一總經理朱本傑建議，選擇數位帳戶除了要比較利率、利率門檻、限制條件、免費跨行轉帳／提款以及信用卡綁定數位帳戶特別優惠外，還是要回歸到使用者需求、便利性與安全性。

至於使用者到底需要什麼服務？朱本傑認為，跨行轉帳、提款、還是用來繳交水電費、外匯等，也要留意使用便利性層面，要思考數位帳戶介面是否夠直覺、流程是否簡單易懂、帳戶訊息內容是否完整，是否能夠幫助你快速得到你要的服務，同時也要考量安全性，如進行轉帳交易時有沒有簡訊認證機制，以及是否有自動登出機制。

此外，越來越多銀行透過數位帳戶建立「Total Banking Relationship」即全方位銀行客戶關係以及忠誠度，透過蒐集使用者樣貌及金融商品／服務的需求偏好，能夠更精準提供相對應產品服務及促銷活動。因此，消費者是否願意提供這樣的訊息給銀行，民眾必須要思考清楚。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
青峰聚會3女神！蔡依林掏卡結帳「服務生尷尬」　低頭一看糗了
快訊／澎湖外海貨輪翻覆！4死4失蹤　兩岸聯合救起1人
男童游泳池被陌生男「掐脖壓進水裡」！　救生員急衝下搶救
直擊南部一群妹子「穿比基尼騎車」　1.4萬人激動：求正面
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

以前都聊女同事胸部　他公司男廁「大號偷聽」驚：大家全在討論股票！

晶華擬推零售新品搶攻宅經濟　郵輪式東京美食之旅挹注營運

石油產業陷入長空　油氣巨頭示警：即將公布的第2季業績將非常慘淡

黃金突破9年新高！多因素持續支撐金價　美銀喊18個月後站上3000美元

最有錢／台積電漲停帶頭　台股衝破12682高點

存錢看過來！最高活存利率喊2.6%　圖解7家數位帳戶超殺回饋

工研院攜手信保基金、全台26家金融行庫　推動「技術加值融資保證專案」

威力彩頭獎狂飆31億！「地震牌」5碼買氣夯　花百元拚一注翻身

7月消費信心指數連2月回升　專家：股市獲利後資金轉入房地產

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

免出國！她推馬祖西莒私房祕境 賞世界唯二奇景「方塊海」超壯觀

以前都聊女同事胸部　他公司男廁「大號偷聽」驚：大家全在討論股票！

晶華擬推零售新品搶攻宅經濟　郵輪式東京美食之旅挹注營運

石油產業陷入長空　油氣巨頭示警：即將公布的第2季業績將非常慘淡

黃金突破9年新高！多因素持續支撐金價　美銀喊18個月後站上3000美元

最有錢／台積電漲停帶頭　台股衝破12682高點

存錢看過來！最高活存利率喊2.6%　圖解7家數位帳戶超殺回饋

工研院攜手信保基金、全台26家金融行庫　推動「技術加值融資保證專案」

威力彩頭獎狂飆31億！「地震牌」5碼買氣夯　花百元拚一注翻身

7月消費信心指數連2月回升　專家：股市獲利後資金轉入房地產

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

坐在空蕩觀眾席遭「驅逐出場」　霍蘭德成本季第一人

陳雅琳驚爆失明！　「忍完專訪才就醫」緊急開刀

我幫你寫訴狀...無照律師收錢打官司　私吞20萬和解金！

1天帶300元也是過！　他勸購屋強迫儲蓄：買200萬的車10年後剩20萬

中職／超大咖！　楊丞琳降臨桃猿動紫趴開唱

半裸男闖蘭嶼椰油國小「升旗桿當爬桿」　網轟：無腦屁孩...校方說話了

變頻冷氣開24hrs！他試算一個月電費「才600多塊」驚呆：是不是不用關了

染疫脫北者「北漂」原因曝！捲款4千萬韓元「探勘」逃亡路徑...疑性侵畏罪

LIVE／單日+4傳有非洲回台者染疫！國內累計462例　指揮中心14時說明

人潮少一半！三倍券「領券高峰期」已過　本周六郵局規劃不加班了

財經熱門新聞

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

讀中原　他工作2年存下100萬元

買台積電「現買現套」損失2萬元！網：週一賺爆

快訊／台股早盤飆破12682點！突破歷史高點

上半年大跌狂漲　緊抱ETF就能避開損失

理專勸比定存高10倍　他買後慘縮水

威力彩共開出30次頭獎　這10縣市竟從未中過！

睡覺也能賺錢　10種被動收入方法全曝光

理專說月領3萬　她慘賠200萬老本

威力彩頭獎飆31億！地震牌5碼買氣夯

快訊／信義區暴雨發一級淹水警戒　大安區二級

存錢看過來！數位帳戶最高活存利率2.6%

是你嗎？在全聯買菜就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

更多熱門

相關新聞

高雄8成投資客買3千萬以下店面　投報率最高衝4%

高雄8成投資客買3千萬以下店面　投報率最高衝4%

高雄全市內有超過上百個重劃區，近年不少首購族移居新重劃區，也創造許多新的住宅型商圈，也讓店面買氣提升，根據房仲業者統計，2019年至今，高雄的店面共成交476筆，其中總價3000萬元內店面成交404戶，佔85%最多。當地業者說，像醫生、高收入專業人士或中小企業老闆，喜愛買店面投資，而低總價店面較好入手，報酬率達2~4%。

7月消費信心指數連2月回升　專家：股市獲利後資金轉入房地產

7月消費信心指數連2月回升　專家：股市獲利後資金轉入房地產

讀中原　他工作2年存下100萬元

讀中原　他工作2年存下100萬元

必學！投資人「錢進」陸股有2訣竅

必學！投資人「錢進」陸股有2訣竅

月薪58K「存款破80萬」想買車！內行曝價位

月薪58K「存款破80萬」想買車！內行曝價位

關鍵字：

數位帳戶回饋利率定存小資存款儲蓄投資理財降息

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入！指揮中心下午2點說明

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

黑豹逃進公園！　警車燈一照笑了

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面