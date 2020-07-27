存錢看過來！最高活存利率喊2.6%　圖解7家數位帳戶超殺回饋

▲銀行陸續推出優利活儲優惠，對於存款族極具吸引力。（示意圖／記者柯振中攝）

記者紀佳妘／台北報導

銀行優利活儲大戰開打，為搶數位存款帳戶客戶，紛紛祭出高存款利率，最高喊出2.6%，甚至比定存利率還誘人，同時也提供多次跨行轉帳、跨行提款等免手續費服務，吸引小資族申辦，但別被優惠沖昏頭，數位帳戶也要留意3關鍵，避免出現領息與期待不符的情況。

不過，今年初疫情來勢洶洶，各國央行吹起降息潮，央行3月也宣布降息1碼，影響新台幣定存利率跌破1%，對靠定存領息的小資族而言，卻是相當的頭痛，一名考上公務員3年的夢夢認為，目前定存利息縮水，傳聞數位存款帳戶的台幣活儲利率基本上有1%以上，但市面上數位存款帳戶琳瑯滿目，到底錢存哪家最為划算？

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一般來說，銀行活儲存款利率大在0.1%至0.2%之間，然而目前網友討論度最高的7家數位存款帳戶中，單是新台幣活儲利率1%以上的就有5家，包括台新銀行Richart、永豐銀行大戶DAWHO、第一銀行iLEO、聯邦銀行New Nwe Bank、遠東銀行Bankee等，且帳戶中的存款無須開立定存，資金運用彈性相對靈活。

▲數位存款帳戶比一比。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

其中，遠東銀行Bankee數位存款除了原活存利率0.6%額度無上限外，更加碼「活存2.6%碼上有」，也就是揪團2位以上成功開戶，通通都可享最高活存2.6%優利，引起網友熱烈討論；再者為聯邦銀行New Nwe Bank推出台幣優利活存優惠，存款餘額於10萬元（含）以內享年利率2%優惠，由於指定條件較少，對存款族也極具吸引力。

值得留意的是，儘管數位存款帳戶利率相當誘人，但也要留意各家銀行設定的活儲優利條件，包括優惠活動期間、每月要存入新資金、每月至少一筆轉帳、優利活存額度等，同時也要留意計息門檻，才不會出現實際領到的利息與期待不符的窘境。

舉例來說，手中有50萬資金，放在永豐大戶DAWHO活儲優利1.1%，一年後可領5,500元，但若放在優利僅限5萬元額度以內的帳戶，並以相同的利率1.1%計算，利息只有550元，因此存款族應仔細比較條件內容，找到符合自己需求的數位帳戶。

別被優惠沖昏頭 數位帳戶要留意3關鍵

除了活期存款利率吸睛外，理財一零一總經理朱本傑建議，選擇數位帳戶除了要比較利率、利率門檻、限制條件、免費跨行轉帳／提款以及信用卡綁定數位帳戶特別優惠外，還是要回歸到使用者需求、便利性與安全性。

至於使用者到底需要什麼服務？朱本傑認為，跨行轉帳、提款、還是用來繳交水電費、外匯等，也要留意使用便利性層面，要思考數位帳戶介面是否夠直覺、流程是否簡單易懂、帳戶訊息內容是否完整，是否能夠幫助你快速得到你要的服務，同時也要考量安全性，如進行轉帳交易時有沒有簡訊認證機制，以及是否有自動登出機制。

此外，越來越多銀行透過數位帳戶建立「Total Banking Relationship」即全方位銀行客戶關係以及忠誠度，透過蒐集使用者樣貌及金融商品／服務的需求偏好，能夠更精準提供相對應產品服務及促銷活動。因此，消費者是否願意提供這樣的訊息給銀行，民眾必須要思考清楚。