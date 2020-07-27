中獎指南！威力彩31億在等你　全台「最會中獎」縣市、5生肖、3星座曝光

▲威力彩頭獎上看31億元，將挑戰史上最高單注頭獎紀錄。（示意圖／記者許力方攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩連47槓，今（27）日頭獎預估將上看31億元，將挑戰史上最高單注頭獎紀錄。根據台彩統計，威力彩第4屆以來最旺的頭獎中獎人生肖是「鼠、馬」，緊追在後的是「虎、蛇、狗」，至於星座則是「魔羯座、獅子座、水瓶座」的財運最旺，不如趁現在試試手氣吧！

威力彩頭獎連47摃，連摃期數為第3屆以來排名第一，台灣彩券公司預估，今天銷售18.0億元，頭獎累積金額上看31億元，如1注獨得，單注獎金為史上新高，打破2015年4月23日開出30.04億元的原紀錄。

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威力彩從2008年上市迄今賣逾12年，頭獎達20億元以上次數僅個位數，其中史上最高頭獎為30.04億元，2015年4月23日在台中市霧峰區金錢櫃彩券行開出，排名第二的是2015年9月14日於台北市士林區飛來發彩券行開出的28.74億元頭獎；至於2013年7月18日桃園市桃園區千百萬彩券行開出的23.62億元，則名列第三。

▲威力彩史上單注獎金排行榜。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

不過，許多彩迷關注什麼生肖最容易中頭獎？根據台灣彩券公司統計，觀察威力彩第4屆（2014年）以來頭獎中獎人的生肖，發現「鼠、馬」各占17.9%，並列第一，其次為「虎、蛇、狗」（各占10.7%）、「雞、羊、猴、兔」（各占7.1%）。

至於星座部分，魔羯座（20.7%）彩迷中獎機率最高，其次為獅子座（17.2%），第三名則為水瓶座（13.8%），成為財運最旺的星座。

統計也指出，威力彩開賣迄今總共開出30次頭獎，台中市以開出9次頭獎拔得頭籌，成為威力彩史上頭獎開出最多的縣市，緊追在後的則是新北市、台南市，分別開出5、4次，至於排名第4、5的是高雄市與台北市，依序開出3、2次頭獎，其餘桃園市、彰化縣、宜蘭縣、基隆市、花蓮縣、苗栗縣、雲林縣則各開過1次頭獎。