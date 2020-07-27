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理專狂勸「配息比定存高10倍」…他卻慘賠　專家點破：穩賺不賠為何要告訴你？

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定存利率太低，許多投資人看上高配息基金，卻不瞭解高配息背後的風險。

圖文／鏡週刊

「定存利率0.8%，這檔高息基金年配8%。」這樣的好康，你能不心動？但天下沒有白吃的午餐啊！當網路上一而再、再而三出現高配息基金的受難者時，投資人早就應該要提高警覺。而面對理專的攻勢、面對商品的迷人糖衣，大家一定要學會見招拆招，才能不成為下一個受難者。

「先生、小姐，這邊有個賺錢的機會，年配息8%，要不要了解一下？」這樣的電話，幾乎人人接過，大家都知道電話那頭的人是銀行理專。值得玩味的是，一位資深理專卻點破說，「若真的穩賺不賠，那自己賺就好，為何要告訴你？」

請繼續往下閱讀...

30歲的小楊是個上班族，去年有筆2萬美元定存到期，「當時理專推薦我投資『聯博全球高收益債基金』，說配息率8%，10年後我累積領的利息就相當於投入的本金，幾乎保本。」

沒想到今年3月基金投報率跌至-20%，「原本每月可領到100多美元的息收也縮水。想要贖回，理專卻說要支付3%手續費。雖然現在稍微反彈，但帳上損失也快2千美金。」小楊無奈地說。

根據金融消費評議中心資料顯示，受疫情影響，國內外經濟動盪，今年第一季申訴、評議案件都比去年同期增加2至3成。資料顯示，今年第一季申訴案件共2270件，比去年同期增加558件；今年第一季申請評議案件共623件，比去年同期增加130件。檢視銀行業爭議類型，「受理存款、開放帳戶爭議」為最大宗（10%），其次是「違反受理業務應告知事項義務爭議」（9%），都與理專服務息息相關。

原本中性的商品，若被加以誇飾銷售、輔以勸誘借錢槓桿操作，難免爭議頻傳。而自保之道，當然是看懂商品特色、拆解理專的話術。

消費者自保三招：

若不幸與金融業者產生消費糾紛時，為公正公平兩造雙方必須針對主張舉證，金融消費評議中心總結三招幫助消費者自保。

第一招：保留勸誘文件

理專在行銷的過程一定會與消費者有文件上的溝通，包括：商品DM、計劃書、建議書，通常在講解時也會有畫記，留下勸誘線索，甚至連LINE、簡訊等行銷訊息都可當證據。

第二招：掌握金流動向

若是被勸誘貸款投資，時間、金額都是最好的舉證資料，例如：貸款下來當天，戶頭立即被扣款投資，且貸款金額與投資金額相近。

第三招：落實KYC（認識你的客戶）

在業界通常會先行銷引起客戶的興趣，再進一步做KYC，因此KYC被誇大是很常見的事，例如以業外收入放大個人年收，如此一來KYC結果會更加積極，可購買的商品也越多樣，但業外收入浮動，消費者不見得可承受相應的風險。建議誠實回答KYC，才能保護自己。


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