大馬前首相納吉涉洗錢官司纏身　第一案宣判在即

▲馬來西亞前首相納吉（Najib Razak） 。（圖／路透社）

文／中央社吉隆坡26日綜合外電報導

馬來西亞法院28日將針對前首相納吉（Najib Razak）被控的第一起洗錢案宣布判決，距離當局開始調查納吉在此案扮演角色，已近16個月。

納吉和親信被控挪用主權財富基金一馬發展公司（1MDB）資金，這也是納吉所屬聯盟掌權60年後於2年前意外敗選的一大原因，之後他就因貪污相關控罪被捕。

納吉目前面臨3宗一馬相關審判，第一宗本週將在吉隆坡高等法院宣判。

此案圍繞在前一馬旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉（約新台幣2.9億元）到納吉個人戶頭一事。納吉否認不法。

納吉在此案面臨4項貪污以及3項洗錢控罪，但他堅稱自己對轉帳一事毫無所悉。

辯護團隊把納吉描繪為受害者，稱此案關鍵角色、已在美國與馬來西亞遭起訴的金融家劉特佐（Low Taek Jho，亦稱Jho Low）才是主謀。

目前行蹤不明的劉特佐始終自稱清白。

檢方堅稱納吉掌控SRC國際公司，證據確鑿，但納吉所屬政黨今年又加入首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的執政聯盟，讓一些人質疑審判會不會因此受到影響。觀察家也認為，近來的政局動盪可能影響審判結果。