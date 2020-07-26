大熱天蹲路中央…馬尾妹「緊扒車門狂搖」不給走！網傻眼：八點檔看太多

記者徐愷昕／新竹報導

今（26）日下午有民眾開車經過新竹仰德高中前面時，撞見一綁馬尾的女子大熱天將機車停在路中央，下車後徒手奮力抓著一輛白色轎車車門不放。影片被放上臉書社團《新竹爆料公社》，網友們看完不禁直呼「實在好危險！」，而發文者指出，前方疑似男女朋友在吵架，要大家通過時小心駕駛。

▲新竹26日下午，一名女子奮力扒著一輛白色小轎車車門蹲坐在路中央。（圖／翻攝臉書社團《新竹爆料公社》）

有網友26日下午開車從新竹新豐開往竹北的路上，在經過仰德高中前面時，驚見一名綁馬尾女子奮力扒著一輛白色轎車的車門不放，只見她不顧天氣炎熱，整個人蹲坐在地、持續用力搖晃門把，不過駕駛不願開門，雙方因此僵持於人來人往的大馬路中央。由於此路段不斷有車輛經過，大家不免擔心女子安危，而該影片被放上臉書社團《新竹爆料公社》後，瞬間引發熱議。

由於貼文者指出，疑似是男女朋友吵架，網友紛紛於留言區開玩笑表示，「用生命捍衛愛情」、「台劇八點檔看太多了」、「半路起乩」，但也有人猜測，可能為車禍糾紛。另也有部分人無奈感嘆，「吵架就吵架，但請不要擋路」，認為不管事發原因為合，雙方都不應該在路中央僵持，行為確實已造成用路人困擾。

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▲▼新竹26日下午，一名女子奮力扒著一輛白色小轎車車門蹲坐在路中央。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）