讀中原大學！他工作1年11個月「存下100萬元」　超狂儲蓄法曝光

▲中原大學畢業生分享儲蓄煉金術，2年內就能存下100萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

近日有台大學生在Dcard理財版上估算，出社會4年想存下100萬元，保守計入各項開銷，至少月薪得有個55K；若時間延長為5年達標，薪水也要有49K。不過就有中原大學畢業生分享超狂的儲蓄法，擔任公務員的他住在家裡，加上有兼職打工收入，省吃儉用下只要1年11個月就能攢下人生第一桶金。

中原大學建築系學士畢業生26日下午在網上發文，題為〈中原學士學歷，預計工作1年11個月即可存100萬（住家裡）〉，旨在用他的勵志存錢故事，打臉台大獸醫系學生5年才能存下100萬積蓄的估算。

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他表示，畢業後花了1年時間衝刺國家考試，後來藉著地方特考考取公務員，然後選擇離家近的缺來做，這樣可省下龐大的租金開銷，「住家裡很重要，因為極省！」以地特三等薪水來說，一個月就能領到47K，再加上兼職家教和出差費，合計能再多拿個5千元上下，合計薪資達52K。

▲對剛出社會的職場新鮮人來說，存下「第一桶金」象徵著完成第一道里程碑。

有了不錯薪水，中原畢業生說只要在開銷上加以控制，每個月存下3萬3千元並非難事。如此一來，短短3個月就能擁有10萬元，再計入每年的年終獎金約12萬元，想成為百萬儲蓄一族其實用不了多久時間，「大概工作1年又11個月可以存到百萬喔！」

文章曝光後，有網友質疑公務員竟然跑去當家教，這收入可能有問題，「公職可以兼職？」不過中原畢業生隨後解釋，凡是屬於教學類的工作，只要簽請機關長官核准就可以。