80歲再退休！日本家電量販店延長僱用年限　讓員工「活到老做到老」

▲野島表示，只要員工有意願，65歲後仍可繼續留任。（圖／取自野島官網）



記者王佩翊／編譯

有鑑於日本進入超高齡化社會，零售量販業者開始面臨人手不足的問題，同時為了保障年長者的就業機會，日本知名家電量販店野島（ノジマ）日前宣布，正式將員工的退休年限從65歲放寬至80歲，未來只要員工有意繼續留任，考量該員身體狀況與工作態度，最長將持續聘任至80歲。

根據《日本經濟新聞》報導，野島表示，新制不只適用於總公司的員工，全公司包含店面銷售人員在內的3000多人皆可使用。新的僱用制度中，員工即使年滿原先規定的65歲退休年限，如果有意留任，只要該名員工的健康狀況與工作態度皆符合公司標準，將會以一年一約的方式進行續約。

▲野島希望重用老員工的商品知識與銷售手法。（圖／取自野島官網）



此外，考量到體力方面的問題，因此野島暫時將僱用年限設定為80歲，但該公司也表示，如果員工超過80歲仍有繼續工作的意願，公司也願意研討80歲以上的僱用方案。而65歲以上僱用方案的工作形式、時數以及酬勞，未來將會擬定相關細節。

事實上，為了保證高齡者的就業機會，日本政府2月修法要求各企業自2021年4月起，將員工的退休年限延長至70歲，或是廢除退休年限。而野島不只是為了配合政府的新法規，更是想要有效運用老員工們豐富的商品知識與待客之道，將珍貴的戰力最大化。

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