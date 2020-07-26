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美軍入境日本全數篩檢「陽性就隔離」！駐沖繩基地群聚感染飆200例　超越當地

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▲▼川普訪日視察駐日美軍基地。（圖／路透）

▲沖繩當地昨天單日新增14例確診病例，創疫情爆發以來單日新高，而美軍染疫人數已上看229人，超過沖繩本地的186人。（圖／路透）

文／中央社東京26日綜合外電報導

駐日本沖繩美軍基地爆發群聚感染，駐日美軍司令部宣布，為防止疫情擴散，所有入境日本的美軍相關人士，都須在限制行動的兩週內接受PCR檢查，若屬陽性則將隔離。

日本琉球新報報導，位於東京都橫田空軍基地的駐日美軍司令部宣布，所有入境日本的美軍相關人士，須在入境後兩週行動限制期間，接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒篩檢。這項措施以24日以後入境日本的軍人、文官及家屬等人為對象。

雖然所有透過美軍基地入境日本的美軍相關人士都會被限制兩週行動，但過去僅有出現症狀的人才須接受病毒篩檢。不過，沖繩普天間機場、漢森營（Camp Hansen）等美軍基地，進入7月以來相繼發生群聚感染，至今累計病例已逾200例，讓美軍改變防疫方針。

根據日本政府說明，日方不僅希望美軍相關人士在入境日本接受篩檢，同時跟美方協調在離開美國境內前也應實施。

另外，由於沖繩當地昨天單日新增14例確診病例，創疫情爆發以來單日新高，而美軍染疫人數已上看229人，超過沖繩本地的186人。

沖繩縣政府昨天針對在美軍基地服務的日本籍從業人員實施病毒篩檢，結果超過600人擠爆現場，接受篩檢後的人鬆了一口氣，但也對美軍基地內的疫情持續擴散感到不安。

一名在普天間機場工作的70多歲日本女性說，「很恐怖，也在考慮要不要辭掉工作」，因為本身已是高齡，一旦染疫有可能重症化，「所以每天都提心吊膽，精神上感到疲倦」。

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