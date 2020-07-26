巴西總統篩檢結果「陽轉陰」！　燦笑爽拿奎寧比讚推薦

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）認為篩檢結果呈陰性是奎寧的功勞。（圖／FB／jairmessias.bolsonaro）



實習記者陳妙津／綜合報導

65歲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）25日在推特宣布，自7月7日確診新冠肺炎後，再次篩檢結果呈現陰性，並歸功於尚未經證實有效的藥物奎寧。儘管巴西已名列疫情最嚴峻的國家第二，超過230萬人確診，8萬多人死亡，但波索納洛仍堅稱這只是「小感冒」，還多次違反隔離禁令，縱使如此，他的支持率不降反升，依然有望在2022年連任總統大位。

據《南華早報》報導，波索納洛在推文附帶一張微笑拿著奎寧的照片，大力推崇這種尚未證實能有效抗疫的藥物，雖然他未提及是在何時再度接受檢驗，但波索納洛在21日第3次的篩檢結果仍是陽性。

▲巴西疫情嚴峻。（圖／路透，下同）



波索納洛始終認為，居家禁令帶來的經濟衝擊將比疫情本身更嚴重，此觀點在他確診後也沒有改變。儘管處置疫情的舉措頗受爭議，還多次在隔離期間違反社交禁令與人接觸，但根據三項民調結果顯示，民眾支持度仍持續攀升，預計未來他仍有望問鼎2022年總統寶座。

巴西新聞雜誌「觀察週刊」的民調結果顯示，波索納洛在首輪投票中遙遙領先，獲27.5%至30.7%的得票率，第二輪投票無論是對上高人氣前司法部長莫洛，還是左傾的前總統魯拉，都仍有相當大的勝算。

除此之外，巴西經紀公司XP Investimentos20日公布的民調中，波索納洛獲30%支持率，比5月時成長了5%。而新聞網站Poder360公布的民調則顯示，波索納洛的支持率達43%，比兩周前的40%還高。

據報導，巴西南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）州長萊特（Eduardo Leite）24日宣布自己確診，目前尚未有芿和症狀，但將待在家中強制隔離。包括萊特在內，目前巴西已有10州州長染疫，巴西也是美國以外疫情最嚴重的國家。