「逼喝馬桶水」綁狗繩！夫妻領養7童虐打施暴　靠她逃家揭真相

▲據了解，夫妻倆對孩子們的施暴行徑不只一次。（示意圖／123RF，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／編譯

美國內華達州一對夫妻收養7名孩童，家中也養了10隻狗，但看似充滿愛心的家庭如今卻爆出虐童案，夫妻倆不但把家中食物全數上鎖管制，浴室水龍頭也沒有水，讓孩子最終淪落到只能喝馬桶水，甚至對子女毆打施暴，而這一切直到一名女孩逃家後，整起案件才曝光。如今2人已被逮捕，被關押在監獄之中。

太陽報報導，62歲的強納森（Jonathan Rockwood）及48歲的瑪萊娜（Marlaina Rockwood）在家中嚴格實行食物管制，甚至連水都不讓孩子們喝，讓7名孩子和10隻狗每天生活在相當惡劣的環境之中，多次朝著孩子們施暴、賞耳光。直到7月8日這天，當局接獲夫婦倆通報家中女童離家出走的消息時，這一切才出現轉機。

相關人員來家中探視發現，浴室控制水量的開關早被關閉，且房內每道門都裝有警報器。當地兒童家庭服務部門也發現，每個孩子的房門都綁著狗鍊，目的就是要讓孩子們乖乖待在自己的房間裡。

▲每個孩子的房門都綁著狗鍊，目的就是要讓孩子們乖乖待在自己的房間裡 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

待警方找到逃家的女孩後，她供稱，她的養母多次對她施暴，會打她的臉；而另名孩子則說，先前被瑪萊娜打的時候，一旁的強納森並沒有出面阻止，反而把她架住；其他孩子透露，強納森及瑪萊娜打人的狀況不只一次，強納森還時常利用皮帶抽打。此外，調查報告指出，女孩甚至親眼看到同住的孩子們因為口渴沒水喝，就喝馬桶裡的水。

在事件被揭穿後，強納森及瑪萊娜已經遭到逮捕，現正被關押在埃爾科郡立監獄（Elko County Jail），2人的保釋金分別是10萬美元（約新台幣297.9萬元）。