南華早報：美中貿易代表有望8月會晤　評估第一階段貿易協議

▲中國國務院副總理劉鶴（中）先前為了貿易協商前往華府，先與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer，左）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin，右）見面。（圖／路透，下同）

文／中央社台北26日電

香港南華早報援引消息人士稱，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與中國國務院副總理劉鶴，有望在8月舉行會晤，評估雙方履行美中第一階段貿易協議的實際情況。

美中於美東時間1月15日正式簽署第一階段貿易協議，該協議在完成簽署後一個月正式生效。

南華早報（South China Morning Post）表示，該協議生效後，雙方高層需每6個月進行一次對話。而消息人士指出，萊特海澤與劉鶴是利用5月8日的通話，達成相關要求。

報導也引述消息人士表示，這次的會晤，將是雙方評估貿易進展的「重要轉捩點」。但鑒於美中雙邊逐漸緊張的關係，消息人士也點明，華盛頓與北京此時「對於達成協議的意圖不大」。

中國在美中第一階段貿易協議承諾，未來2年多將向美國購買2000億美元的商品，當中包含額外購買320億美元的農產品；但美方暫時不會撤銷對中國進口商品加徵懲罰性關稅。

而報導也提到，儘管中國近幾個月逐步增加購買美國農產品，但礙於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，中國仍未能達到其所承諾的購買數量。

報導也引述觀察家分析指出，美中近期互相下令對方關閉總領事館的事件，及在其他問題上的針鋒相對，極可能破壞美中就貿易方面的任何進展。

隨著兩國關係趨於惡化，美國國務院21日要求中國駐休士頓總領事館在72小時內關閉，並表示此舉是為了保護美國人的智慧財產權與個人資料。

中國外交部隨後也在24日宣布，要求美國限期關閉駐成都總領事館。