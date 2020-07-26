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挪威北極圈群島達21.7 °C　打破41年前紀錄創歷史高溫

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▲▼北極熊。（圖／路透）

▲北極圈屢創高溫，危害北極熊等野生動物生存。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

今年夏季溫度屢創新高，位於北極圈的挪威斯瓦巴（Svalbard）群島更在25日下午6點測得攝氏21.7度，創下41年來的歷史新高，打破1979年測得的攝氏21.3度，在往常此時期，群島溫度通常落在攝氏13-17度之間。挪威氣候研究中心（Norwegian Centre for Climate Studies）在去年曾警告，隨著全球暖化，斯瓦巴群島溫度逐年攀升，未來可能導致建築物地基不穩、雪崩或滑坡等現象。

據外媒報導，有研究指出，北極圈內全球暖化速度是地表其他區域的2倍。位於北極圈內的斯瓦巴群島行政中心「朗伊爾城」（Longyearbyen）近日接連兩天測得攝氏21.2度氣溫，並在25日時出現攝氏21.7度新高溫，打破歷史紀錄。

挪威氣候研究中心（Norwegian Centre for Climate Studies）指出，自1970年代以來，斯瓦巴群島的平均氣溫已經上升了攝氏3至5度，若全球溫室氣體排放量持續增加，預計2100年時，氣溫已上升攝氏10度，將使許多建築物、道路及機場下方的凍土融化，導致更多雪崩與山體滑坡，並威脅北極圈野生動物的生存。

斯瓦巴群島最大島嶼是斯匹次柏根（Spitzbergen），也是群島中唯一有人定居的島嶼，行政中心朗伊爾城有二千多人定居，與北極相距1300公里。

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