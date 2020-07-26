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店家兌領振興三倍券　首日即換726萬張　金額達24億元

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▲臺灣銀行開放兌領三倍券，銀行員作業情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲6000多家金融機構開放店家兌領三倍券。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

自店家兌領三倍券開始，台銀就預期頭兩日，也就是上週四、週五（24日）和明日（27日）、周二（28日）兌領人潮最多。店家自上周四（23日）起兌領振興三倍券，根據台銀統計，首日兌領的張數就己經達到726萬張，金額有24億元。

有店家反應，要在振興三倍券背面填寫詳細的資料，「手寫到快斷了」。台銀澄清，三倍券的兌領手續已簡化，有統一發票章的店家，僅需於三倍券背面蓋章，無須填寫存入帳號。沒有店章的自營作業者，例如，SOHO族、家庭美髮業者，僅需填寫身分證字號及銷售日期，根據實測，填寫一張花費不到五秒時間。

請繼續往下閱讀...

至於三倍券兌領單就如同現行一般金融機構的存款憑條，每次兌領僅需填寫一張即可，三倍券兌領手續非常簡便。

台銀表示，店家可持三倍券至全國60家金融機構的6,221處分支單位兌領，根據財政部官網資訊，首日兌領總張數已逾726萬張，兌領總金額已逾24億元。由於先前主管機關已提醒各兌付金融機構做好各項整備工作及規劃因應措施，故經過7月23日及24日二個營業日，整體兌領過程平順，秩序良好，並無兌領人潮壅塞或爭議情形。

▼銀行員辦理店家兌領振興三倍券作業情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲臺灣銀行開放兌領三倍券，銀行員作業情形。（圖／記者林敬旻攝）

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