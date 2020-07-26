遭批廣宣費都拿來吃便當　經濟部官員喊冤「遭斷章取義」

▲經濟部忙發三倍券，卻遭批評廣宣費過高。（圖／記者周宸亘攝）

記者余弦妙／台北報導

自三倍券上路以來，外界質疑批評聲浪不斷，甚至連廣宣費用也遭批花費過高，對此，官員回應「同仁開工作會議到半夜，難道不用訂個便當嗎？」；不過針對這句話，經濟部官員今（26）日也表示，這句話遭到斷章取義，看到被這樣扭曲本意非常難過。

台灣疫情趨緩，進入後疫情時代，政府為振興經濟特別發放三倍券來刺激經濟，不過，這次發放三倍券的方式一直遭到外界拿來與當年馬政府的消費券相比，不少人批評三倍券的作法並無法實質幫助經濟。

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另外，在野黨更提出三倍券的行政成本超過22億元太不合理，甚至其中三倍券的行政及廣宣費用1.29億元，與當年馬政府發放消費券時的2800萬宣傳經費相比過高。面對在野黨的質疑，日前經濟部官員竟脫口而出同仁開工作會議到半夜，難道不用訂個便當嗎？」

不過，對於訂便當一說，經濟部官員也有話要說，工作到半夜的事實，但訂便當這件事真的不是像外界所說的那樣，把經費1.29億元都還來吃便當根本不可能，更何況不少同仁工作根本忙到沒時間吃飯，遭到外界扭曲成這樣，自己聽了真的很痛心。

經濟部官員說，所有同仁都是希望可以快點把事情做好，目的就是希望民眾可以更便利、更快速的領到三倍券，這也是大家的目標，大多數同仁都是盡心盡力的希望可以把工作做好；當然外界質疑的聲音他們也都有聽到，也能理解大家都是希望可以把事情做好，因為每個人的目標都是一樣的，就是把「事情做好」。

