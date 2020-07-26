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心軟收留36歲嫩夫惹禍！日51歲婦離婚後仍同居4年　慘遭砍殺亡

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玄關,風水,居家,市內設計 。（圖／pixabay）

▲死者因前夫沒有收入，好心收留，想到卻引來殺機 。（圖／pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本東京都15日上午發生一起前男公關殺害前妻的案件。據悉，嫌犯與死者已經離婚4年，但仍住在一起，而男方疑似沒有工作，依靠社會補助生活。警方表示，事發當天嫌犯與前妻發生口角，一怒之下便持刀猛砍死者的背部與腰部，隨後戴上安全帽逃離現場，搭乘計程車返回位於千葉的老家，不過仍在16日遭到警方逮捕。

綜合日媒報導，現年36歲的嫌犯西孝之以前曾在新宿歌舞伎町的酒店擔任男公關，現在則是無業狀態。西孝之與51歲的前妻西智子2012年結婚，然而在4年前就已經離婚，此後兩人仍同居。據鄰居表示，因為兩人年齡差距大，因此大家一開始都以為夫妻倆是母子。

據了解，男方平時幾乎足不出戶，也沒有工作，都靠女方賺錢養家。離婚後因為沒有收入，因此嫌犯仍然居住在前妻家中，但是兩人經常發生爭執。鄰居也透露，時常會聽到雙方大吼的聲音，更會聽到男生大喊，「不要打我」、「住手」等。事實上，警方也透露，嫌犯西孝之2019年8月曾經因遭到死者以電吉他家暴，通報警方，疑似是因為長期遭到家暴，才會出手殺害前妻。

事發當天上午6時，西孝之與西智子又再度發生爭執，西孝之一氣之下便拿起廚房的菜刀往妻子的背部與腰部砍下數刀，隨後戴著全黑的安全帽逃離現場，並在狂奔1公里後，攔下計程車返回位於千葉縣的老家。據計程車司機表示，西孝之上車後也沒有把安全帽拿下，並自稱是為了「防疫」。

警方透過兩人住處附近的監視器鎖定西孝之，並在16日將其逮捕。嫌犯被逮後也坦承犯行並稱，自己是在取下妻子手上的刀時，不小心刺到她，並非蓄意殺人。

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