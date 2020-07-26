快訊／油價明天凌晨起調漲「加油要快！」九五汽油逼近24元大關

▲台灣中油今（26）日宣佈國內汽油每公升零售價明天凌晨起調漲。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

隨著北半球進入夏季用油旺季，國際油價持續波動，台灣中油今（26）日宣佈國內汽油每公升零售價明天凌晨起調漲0.1元，此為國內油價下跌一周後再度回到上漲走勢；影響所及，九五汽油每公升將逼近24元大關，提醒用車族把握周末時間將愛車油箱加滿，才能替自己省點荷包。

依據浮動油價調整機制作業原則，在考量亞鄰競爭國最低價的條件下，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.3元、95無鉛汽油每公升23.8元、98無鉛汽油每公升25.8元、超級柴油每公升19.6元。

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台灣中油表示，本週受歐盟成立復甦基金救經濟丶石油輸出國家組織與夥伴國(OPEC+)於北半球夏天用油旺季維持減產等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶43.64美元，較前週43.49美元上漲0.15美元，新臺幣兌美元匯率升值0.043元，國內油價依公式計算漲幅為0.16％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.6元及0.8元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽油僅調漲0.1元，柴油不調整，另0.5元及0.8元皆由台灣中油吸收。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

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