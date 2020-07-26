她每月「經血敷臉30分鐘」：肌膚滋潤透亮！曝神秘儀式…月事變超順

▲美國36歲女子米蘭達（Mary Miranda）每個月使用經血敷臉30分鐘，宣稱肌膚變得更加滋潤透亮。（圖／翻攝Instagram帳號marymirandacoaching）

記者吳美依／編譯

美國芝加哥36歲女子米蘭達（Mary Miranda）過去飽受生理痛、經期不規律之苦，甚至切除了右側卵巢，為了維護婦科健康，發展出一套「月血」（Moon Blood）儀式，每個月使用經血敷臉30分鐘，宣稱肌膚變得更加滋潤透亮，還會使用經血澆花「回歸大地」或作畫。她說，月事困擾此後陸續消失，迫切呼籲大家一起珍惜、尊重月經，擺脫汙名。

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米蘭達自從12歲初經來潮就飽受生理痛、經期不規律、經血過多的痛苦折磨，即使服用避孕藥調經，情況都無法改善，生理痛也沒有緩解，甚至五度痛到倒地。她2006年被診斷出卵巢囊腫（Ovarian Cyst），緊急切除右側卵巢，2017年發現罹患子宮肌瘤，左側卵巢又長出另一個囊腫，2018年2月動刀移除。

根據《鏡報》，米蘭達非常擔心害怕，「我每天祈求子宮跟左側卵巢可以被保留下來……我承諾（如果成真）將每個月尊敬、崇拜我的子宮與月經」，於是發展出「月血」儀式。她說，自從使用經血敷臉以後，「我的臉總是感覺更加柔軟滋潤、有光澤。我發現這幫助改善暗沉與痘疤的肌膚狀況，臉上的肌膚感覺更健康了」。

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米蘭達也徒手使用經血作畫，「創造奇蹟，才是真正的尊重經血」，她認為此過程能與「原始、古老女性能量真正連結起來」，還會把經血拿來澆灌植物或樹木「回歸」大地，甚至對著經血跳舞。

米蘭達表示，自從展開這些儀式，「開始重新與身體、子宮與月經連結起來」以後，各種不適與痛苦都逐漸消失了，現在不僅經期周期規律，生活也恢復正常。

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米蘭達指出，月經被視為「禁忌、噁心、不純潔、應該被隱藏起來的」，月經來潮的女性也被形容成「瘋狂、情緒化」，導致女性對此感到「羞恥、尷尬、厭惡」，而成長環境、社會、父權體制與宗教都型塑了這些汙名。她坦言自己過去也是如此，但如今希望分享自我療癒的過程，打破社會對於月經的禁忌，鼓勵大家一起歡迎、尊重月經。

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