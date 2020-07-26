美媒爆「蓬佩奧角逐2024總統大位」！軍人出身勇闖政壇　超硬後台曝光

▲外界揣測，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）有意投入2024年總統大選。圖為蓬佩奧23日在加州尼克森總統圖書館發表演說。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於24日來到愛荷華州出席「家庭領袖高峰會」（Family Leadership Summit），再度引發外界臆測，是否有意投入2024年總統大選，背景也被起底。他出身於加州的藍領階級，曾經從軍、擔任律師與創立航空零件製造公司，與影響力巨大的科赫家庭（Koch Family）關係良好，被認為是政治生涯最佳助力。

蓬佩奧24日在愛荷華州首府德梅因（Des Moines）發表演說，宣傳其外交政策「聚焦於美國，支持宗教自由，100％反墮胎」，也提及基督宗教的《創世紀》典故，再度引發參選總統的臆測。

▲外界認為，蓬佩奧在川普卸任之後，將於2024年投入總統大選。（圖／路透）

儘管蓬佩奧堅稱此行是公開合法活動，旨在宣傳國務院工作內容，爭取民眾對於外交政策的支持，但《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）指出，他擔任國務卿以來已二度到訪愛荷華州，此行被視為不尋常的「朝聖」之旅，因為在傳統上，想要投入總統大選的共和黨人都拜訪愛荷華州，尋求當地基督教保守派的支持。

外界認為，蓬佩奧目前巧妙地與總統川普保持良好關係，但2024年就會角逐總統寶座，並把福音派選民當作基本盤，此行也是想要博取保守派基金會「家庭領袖」（The Family Leader）總裁普拉茨（Robert Lee Vander Plaats）的支持。一名共和黨競選活動顧問表示，此人「是愛荷華州可影響重要職位的關鍵人物」，且蓬佩奧希望對方「投入2024（年大選）」。

基督教保守派政策與遊說組織「家庭研究委員會」（Family Research Council）主席柏金斯（Tony Perkins）分析，不只現場觀眾，廣大的福音派人士也將聽進蓬佩奧的演說，「他對於總統的支持、忠誠，以及他在捍衛國際宗教自由時，對待中國的勇氣，都是引發共鳴的事物」。

▲蓬佩奧出身藍領家庭，畢業於西點軍校，政治立場也屬於保守派。（圖／路透）



蓬佩奧出身加州的工人階級家庭，畢業於西點軍校，曾在西德駐紮，冷戰結束返國後，攻讀哈佛法學院並成為律師，之後移居堪薩斯州，與朋友創立航空零件製造商「塞耶航空公司」（Thayer Aerospace）。他透過第二任妻子蘇珊（Susan Justice Mostrous）銀行高階主管的廣泛人脈，結識科赫家族。科赫家族與其他富有股東對其製造公司展開多年重要投資，截至2000年已經投入9000萬美元。

根據《紐約客》（New Yorker），科赫家族在美國商業涉獵廣泛，對於政壇也影響力非凡，被媒體形容是「科赫章魚」（Koch Octopus）。雖然蓬佩奧向來避談兩者關係，甚至自稱「塞耶航空公司」又小又髒，但外界指出，他踏入政壇、成為堪薩斯州眾議員起，就受益於科赫家族的影響力，也致力協調科赫家族企業的環境汙染爭議。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！